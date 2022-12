La regasificadora, aun sin licencia, apura los últimos trámites para activarse "en semanas"

La regasificadora recibirá su primer buque "en semanas", pendiente solo de los últimos trámites para una puesta en marcha que el Principado considera "largamente esperada" para una estructura que tilda de "estratégica". La instalación gasística está ya solo a la espera de los dos últimos avales: el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que autorice el régimen económico especial del servicio que prestará Enagás y de la licencia de actividad que debe expedir el Ayuntamiento, quien por ahora no ha recibido aún notificación expresa de su solicitud pero que ya aclaró que su tramitación será "muy rápida" en cuanto le llegue. "Ahora mismo se puede contar en semanas, ni siquiera en meses, para tener en funcionamiento una infraestructura fundamental", destacó ayer Enrique Fernández, consejero de Industria, saliendo así al paso de las varias quejas vertidas en las últimas semanas por partidos de la oposición, que reprochan lo que ellos consideran que es ya un retraso en la tramitación de una instalación que tendría que echar andar el mes que viene, aunque a estas alturas del año todo apunta a que esos plazos podrían dilatarse ligeramente. El último aval de la CNMC, cuya emisión se espera como inminente, desbloqueará el resto del proceso.

Fernández aseguró que ya se han hecho "los pasos fundamentales" para activar la regasificadora, si bien reconoce que para la ciudadanía el tiempo llegó a pasar "desesperadamente lento" para una estructura que lleva ya una década, desde finales de 2012, construida y sin estrenar. En estos últimos años, sin embargo, y una vez que la regasificadora local se vio necesaria para avalar el suministro energético del país en la actual crisis de combustibles por la guerra rusa en Ucrania, el proyecto se ha reactivado. Enagás, de hecho, ya ha seleccionado al personal necesario para el recurso con 50 empleados contratados –en su mayoría asturianos– desde octubre e inició sus primeras pruebas de iluminación y revisión del recurso el mes pasado. Todo, o casi todo, está a punto.

El trámite pendiente de la CNMC debe avalar el régimen económico del complejo, es decir, aclarar cuáles serán sus retribuciones, que diferirán de otras regasificadoras porque la gijonesa funcionará como almacén y no para inyectar gas al sistema energético nacional. Sigue habiendo confusión con este último punto, en parte por unas declaraciones mal interpretadas del consejero hace semanas: la regasificadora sí estará conectada al sistema gasístico, pero porque sería inviable no estarlo, ya que, aunque la instalación no va a regasificar el gas licuado, parte del combustible sí se evapora en los depósitos y debe canalizarse. Pero la infraestructura no se va a destinar a regasificar, solo a almacenar el gas licuado que traigan los buques para gestionar su redistribución. En cuanto esa autorización del régimen económica se haga efectiva, Enagás ya tiene preparada su solicitud de licencia –desde el Ayuntamiento explican que al menos hasta esta última semana ese trámite no se ha realizado porque no han recibido notificación–, el último paso necesario para programar la llegada del primer buque. De ahí que el consejero entienda que el proceso encara su recta final. Se activará primero uno de los dos tanques. El otro se calcula que comenzará a funcionar en primavera, hacia el mes de abril. En total, se esperan generar unos cien empleos indirectos.

Se acerca así el final a una larga historia de espera y bloqueos en la regasificadora de El Musel. El proyecto empezó a gestarse en 2008, se terminó de construir en 2012 y se paralizó en 2013 tras prosperar una demanda que alertaba de que la instalación estaba demasiado cerca de entornos poblados. La sentencia decretó la "hibernación" del recurso hasta que una modificación legal de 2018 hizo que esta proximidad fuese legal, abriendo la vía para que Enagás volviese a activar los trámites necesarios para empezar a funcionar, un proceso que se agilizó este año tras el conflicto en Ucrania.

Podemos reprocha que la instalación se abra "sin garantías" y por "obsesión del PSOE"

"Esto es una obsesión del PSOE de tener que pagar una deuda con los oligopolios energéticos". Lo dijo ayer Laura Tuero, portavoz local de Podemos-Equo, para reprochar a Principado y Ayuntamiento su "empeño" en apoyar la apertura de la regasificadora a inicios del próximo año como almacén gasístico. La edil, acompañada por Covadonga Tomé, nueva secretaria general, tildó de "excusa" el argumento de tener que habilitar la instalación, sin estrenar desde hace una década, por la crisis de combustibles tras la guerra de Rusia en Ucrania. "Siguen pendientes los permisos definitivos, no hay transparencia ni garantías y no entendemos a qué viene tanta prisa", criticó Tomé Las políticas se acercaron ayer al paseo de Poniente, con la regasificadora al fondo, junto al edil Rufino Fernández y Olga Álvarez, coportavoz de Equo, agrupación aliada de Podemos en el Ayuntamiento. Álvarez explicó que su formación está "muy preocupada" porque "no consta" que la regasificadora "tenga todos los informes y permisos necesarios" para su apertura. Señaló como ejemplos la necesidad de un protocolo de seguridad para prevenir accidentes graves, un plan de emergencia y otro protocolo que informe a los buques sobre la necesidad de "extremar" las medidas ante la cercanía de la instalación respecto a barrios poblados. "La regasificadora está a dos kilómetros de 60.000 vecinos, a solo uno de los residentes de El Muselín y Portuarios", recordó Tuero