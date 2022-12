Estos son los mejores escaparates con adornos de Navidad en Gijón

Todo lo que no le entraba en la decoración navideña de su casa se lo llevó para su tienda. "Soy muy navideña, me falta tiempo y espacio, pero aquí le he puesto mucho cariño y dedicación. Estoy muy contenta, no me lo esperaba". María Muñiz montó hace apenas tres meses su negocio, la Floristería Alma y Vida en la calle Brasil, en el barrio de La Calzada. Y creó un escaparate navideño en el que aparecía, la mesa, con todos los detalles para las celebraciones de estas fechas, con una chimenea al fondo y con mucho colorido. Su creación fue distinguida por el jurado con el Premio del Mejor Escaparate de Gijón, que se elige entre los dos ganadores de las dos categorías que se reconocen. En su caso su elaboración conquistó la de Innovación. "Es muy importante que desde los comercios animemos la Navidad", recalcó Muñiz, ganadora absoluta de un concurso de la Unión de Comerciantes, que cumplió este año 40 ediciones, y en el que participaron 37 establecimientos.

En la categoría de Tradición repitió por segundo año consecutivo premio Federópticos Faidiel, en el barrio de El Coto, con la reproducción de un pueblo americano y su ambiente típico. "Supone el broche de oro a un año de mucho esfuerzo. Nos hace sentir muy orgullosos de nuestro trabajo y sobre todo nos anima a querer seguir mejorando y presentarnos otro año más", explicó Sara Rodríguez, responsable de este negocio. En esta categoría los reconocimientos los completaron Alimentación Eva María y Panrís. Mientras que en la de Innovación fueron el segundo y tercer puesto para Moönimu y Zooh, respectivamente. "Esperamos ver abrirse nuevos negocios y que participen en la vida social y vecinal de nuestros barrios y viendo luz y escaparates iluminados en toda la ciudad", recalcó Sara Menéndez, presidenta de la Unión de Comerciantes. Bonos consumo Menéndez aprovechó durante la entrega de los premios para valorar la medida de los bonos al consumo del Ayuntamiento de Gijón. "Han funcionado muy bien, pero en el futuro deberían estar en otros momentos más necesario, en épocas de menos ventas". Además, Enrique Fernández, consejero de Industria y Comercio, anunció que pondrán en marcha a nivel regional una campaña similar, con un importe de 1,1 millones. Las ayudas para el comercio en los próximos presupuestos se situarán en 10 millones, entre ellas 3,2 millones para el programa de digitalización del comercio de Asturias y 950.000 euros para el recinto ferial Luis Adaro, "para favorecer que se aun recinto más moderno, más digital, más sostenible", apuntó Fernández.