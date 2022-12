"Dejamos Gijón mejor, con confianza en sí misma y presencia en el ámbito nacional"

Pocos minutos antes de recibir a sus homólogos de Oviedo y Avilés, Alfredo Canteli y Mariví Monteserín, respectivamente, para el tradicional brindis navideño, el último de Ana González Rodríguez (Oviedo, 1963) como Alcaldesa de Gijón, la regidora socialista abre las puertas de su despacho a LA NUEVA ESPAÑA para hacer balance del año político y de sus expectativas hasta mayo. Asegura que volverá a la docencia tras las elecciones municipales y que todavía queda mucho trabajo por delante para dejarle a la próxima corporación las cosas encaminadas.

–Ha sido su último brindis como alcaldesa.

–Dudaba si mencionarlo o no en el discurso. Por si era significativo o no. Entiendo que lo es en lo personal y afectivo, porque me despido de mis compañeros. Pero hay que ser conscientes de que en política todo se acaba y no pasa nada porque empiezan otras cosas. No hay que verlo como un fin, sino como el inicio de otras cosas. La vida hay que vivirla, es lo único que tenemos y no estoy dispuesta a perder mi vida en tristezas ni amarguras, porque es lo único que tengo.

–¿Ese inicio de otras cosas se refiere dentro de la política?

–No, sinceramente. No digo que no pueda volver a estar en política, pero ni es mi objetivo ahora ni lo estoy buscando. Mi idea hoy, y desde que supe que no me iba a presentar a las elecciones, es mi vuelta al sistema educativo o bien en gestión educativa o bien como profesora. Es el camino normal y natural de una persona que tiene una profesión. Es lo lógico y lo que debería ser. Además, que tampoco me han hecho ofertas, aparte de la que ya había mencionado durante el proceso en el partido. Y lo siento mucho, pero una sabe lo que pasó y no lo voy a negar.

–El pasado miércoles firmó la prórroga presupuestaria, pero el objetivo del gobierno local sigue siendo aprobar esos presupuestos de 270 millones. ¿Cómo van las negociaciones?

–Debo agradecer a Podemos y a Ciudadanos su disposición para dialogar y acordar. Eso no significa que haya un acuerdo, porque empezaremos ahora a hablar con ellos y con el resto de partidos. En política hay que huir de dramatismos falsos, y siempre he dicho que se puede gobernar en prórroga presupuestaria, pero también he dicho que es mucho mejor tener unos presupuestos. Y este año, de manera especial porque hay elecciones. Porque unas elecciones implican cambios, aunque sigan más o menos las mismas personas. Porque uno debe dejar el Ayuntamiento en las mejores condiciones para quien venga detrás, y esa es una responsabilidad que debemos tener todos los que estamos en un gobierno. Más aún nosotros, que sabemos que no vamos a continuar. Mi objetivo es que se apruebe, y creo que todos los grupos deberíamos hacer esta reflexión.

–En esos presupuestos se incluye la parte que le corresponde pagar a Gijón de los 27 millones de euros de fondos europeos conseguidos. En su partido no están del todo contentos, porque dicen que hipoteca al Ayuntamiento.

–Es curioso que cuando esos fondos los consiguen otros es una victoria, pero cuando lo hace este equipo de gobierno es una derrota. Primero, no se hipoteca nada. Se hacen cosas por Gijón que de otra forma no se podría hacer. De hecho, hacen falta más, y nos presentaremos a los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER). Digo yo que habrá que sacar adelante Tabacalera, que todos queremos que la plaza de toros sea un equipamiento para todo tipo de espectáculos y durante todo el año y se necesitará dinero para Prendes Pando si logramos la cesión del edificio. No entiendo las críticas.

–Continúe.

–Esta ciudad se caracterizaba por hacer planes de todo tipo, desde planes especiales a planes de avenidas, pero los redactaban y luego no los hacían. Fíjese, que hicieron el plan del Muro en 2004 y luego es en 2022 cuando dicen que hay que cumplirlo. Quiero decir, que lo hicieron para no hacerlo. Son críticas falsas y no se hipoteca nada. Lo que se hace son cosas nuevas para transformar Gijón, en sintonía con las transformaciones de ciudades de nuestro entorno, tanto en España como en Europa. El gobierno siguiente hablará de las mismas cosas que este gobierno, de zonas estanciales, peatonales, zonas verdes… Le aseguro que hablarán de eso.

–¿Tiene la sensación de haber tenido dos oposiciones, una en el Ayuntamiento y otra en la calle La Argandona?

–(Risas). Es obvio que tengo discrepancias con la ejecutiva actual y que ellos las tienen conmigo. Pero no hay que dramatizarlo, una pertenece a una organización y debe saber lo que eso significa. Lo más importante de la democracia es aceptar y respetar cuando pierdes. Y ojalá todo el mundo supiera hacerlo. Ahora hay una ejecutiva, con el encargo de la militancia de marcar las directrices del partido y de orientar al gobierno. De orientar, que a unas elecciones se presentan unas siglas, sí, pero también personas concretas. De hecho, este equipo recuperó en las elecciones un gobierno que habían perdido otros grupos.

–En una entrevista reciente a este periódico, su secretario general, Monchu García, decía que este es ya un mandato terminado

–Nos queda mucho por hacer y rematar. Quizás no haya seguido toda la información. No tengo ni idea. Este mandato no está acabado, de hecho, hoy mismo (por ayer), a las ocho de la mañana, hemos rebajado las tarifas del autobús. Eso demuestra que no somos un gobierno acabado. Somos un gobierno que sigue luchando por las cosas –como el presupuesto o fondos europeos–, responsable y que piensa en los meses que nos quedan. Tenemos un profundo sentido democrático y respetuoso con la institución.

–¿Cómo es su relación Luis Manuel Flórez, "Floro"?

–Ni tenía relación personal antes ni la tengo ahora. Tengo una relación de respeto, desde siempre. Es una persona respetada por su trayectoria y no hay razón para que eso cambie.

–Pero va a ser su sucesor como candidato del PSOE.

–Estoy a disposición del partido, de la ejecutiva, de los compañeros y del candidato para informar de lo que sea. Estaría bueno. Pero teniendo en cuenta que fue la propia ejecutiva la impulsora de ciertos mensajes en los que se me definía como una persona no querida, poco empática, que no aporta y que tiene el mandato acabado, pues no quiero que eso afecte al candidato. Soy del PSOE y mi objetivo es que el PSOE gane las elecciones. Con esa visión tan negativa sobre mí, pues no puedo salir como arropadora del candidato. Porque igual es el abrazo del oso. Y yo soy muy poco oso.

–La exalcaldesa Carmen Moriyón, tras anunciar su regreso, dijo que le había parecido "injusto y cruel" lo que el PSOE le había hecho a usted. ¿Qué le parecieron esas palabras?

–Se las agradezco mucho. Responde a lo que siempre he defendido de Carmen Moriyón: es una mujer muy educada y respetuosa.

–¿Y como candidata?

–No quiero enjuiciar a los candidatos de los demás partidos, porque yo no lo soy. De la candidatura de Moriyón debe hablar el candidato del PSOE. Es cierto que Moriyón reúne esas cosas que se dicen de experiencia y conocimiento del Ayuntamiento. Es innegable. Lo ve cualquiera.

–Otra cosa importante de las palabras de Moriyón es que no iba a revolver con el plan de vías.

–El haber sido alcaldesa te da un plus de conocimiento pragmático que hace que cosas que fueron importantes se convierten en menos, porque hay que avanzar, cerrar viejos proyectos que tenemos obligación de materializar. Con esas palabras hace un gran ejercicio de responsabilidad desde la propia experiencia de haber sido alcaldesa. Es plenamente consciente que no podemos enzarzarnos en más debates.

–¿Se están dando pasos reales con la estación intermodal?

–Estoy convencida. No miento. Se está licitando la redacción de los proyectos de obra. Sé que dicen que se tarda mucho, pero es que, en realidad, son cinco proyectos y muy complejos todos. Nos ponemos con la declaración de impacto ambiental, un protocolo para hacer los proyectos y el compromiso de seguir hacia adelante. Falta un convenio que ate todo y permita conseguir el dinero. Pero soy optimista. Cuando haya proyecto, será más fácil que ir en vacío a por dinero.

–¿Le ha respondido ya la ministra de Transportes a su carta para exigir la licitación del vial de Jove antes de mayo?

–El día que celebramos los 40 años del Patronato Deportivo me llamó el secretario general de Infraestructuras y le tuve que poner un mensaje de "estoy saliendo a un escenario". Hemos quedado en hablar a la vuelta de Nochevieja.

–¿Confía en la Ministra?

–Coincidí con ella en la firma en Madrid del convenio para los pisos en Peritos y le comenté que le había mandado una carta que no es agradable, pero necesaria. Y entendió perfectamente que la enviáramos. Espero una respuesta positiva y que nos reciba y logremos la licitación.

–Con retraso va también la licitación del plan especial del Muro. No encuentran empresa.

–Sí. Pero mucha tranquilidad, que el de 2004 está sin hacer. Incluso, alguna actuación que se hizo contravenía ese plan. Mi objetivo es dejarlo contratado antes de irme. Pero yo no hago planes especiales, lo harán personas que saben de estas cosas. Y eso lleva una tramitación de control técnico, de información pública y revisión política. La gente no debería estar nerviosa, eso supone adelantar. Daremos los deberes lo más avanzado posible para tener un Muro como merece Gijón. Pondría de ejemplo Estepona, gobernada por el PP.

–La transformación del litoral marítimo incluía también la zona Oeste.

–El precio de los materiales se ha doblado, al menos, y no se puede hacer todo a la vez. Esto que se dice de hacemos más con menos nunca fue verdad. Pero, personalmente, es el gran proyecto de Gijón, que no se queda en Poniente, sino que va a El Arbeyal.

–El Grupo Covadonga ha presentado una nueva demanda por la renaturalización del Piles. ¿Siguen sin entenderse?

–Hay que recordar la depuradora de El Pisón. Es una pena la judicialización, pero siempre he defendido que quien crea que debe defender sus derechos lo haga. No lo critico, pero lo veo una equivocación. Además: se hace piragüismo hoy y se hará cuando se renaturalice el río. Setenta personas no pueden imponerse a la contaminación, la mejora de la playa San Lorenzo y a que miles de personas paseen y disfruten. El Grupo es un gran club, pero es cierto que tenemos una discrepancia. Y no la voy a minimizar, pero yo debo pensar en el bien común.

–¿Hay ya informe del estado de la plaza de toros de El Bibio?

–Al margen de ese segundo informe, la plaza hay que arreglarla. Y por dos razones. La primera, por ella misma, que necesita el arreglo. Y, segundo, porque se usa poco. Necesitamos que esté cubierta. Se está trabajando para presentarnos a una convocatoria FEDER y conseguir lo máximo. Queremos que se convierta en una nueva infraestructura cultural durante todo el año y que sea muy usable. Nos estamos encontrando con falta de sitios para conciertos que nos exigen 6.500 o 7.000 espectadores los artistas.

–¿Quién tiene el reglamento de laicidad guardado en el cajón?

–Entiendo que la FSA. La vicesecretaria general de la agrupación socialista de Gijón me dijo que se lo enviara y así lo hice. No le puedo decir más.

–¿Entiende las críticas de IU?

–Para mí, los compromisos son muy importantes. Y el que adquirimos con IU no cae en saco roto. Vivimos en un estado que lo define como aconfesional y trasladar eso a lo municipal es posible. Y debe ser importante cuando el 40º. congreso de mi partido, el PSOE, dedica todo un capítulo a hablar de esto. Yo al menos no me atrevo a decir que mi partido hace cosas irrelevantes.

–¿Deja un mejor Gijón al que se encontró?

–Sí. Dejamos un Gijón mejor, una ciudad que ha recuperado confianza en sí misma y presencia y peso en el ámbito nacional. A la ciudad de Gijón se la llama en España y Europa como invitada en muchos foros sobre transformación. Málaga, con su alcalde, Paco de la Torre, hace un foro sobre municipalismo y llevó como ciudad invitada a Gijon. Eso significará algo. Y lo digo porque todo a veces es muy tramposo. Dejamos una ciudad mejor porque aguantamos bien y dentro de las posibilidades locales las explotamos lo más posible para salir del covid. Y eso está en la labor de nuestro gobierno.

–¿Se arrepiente de algo?

–No soy de arrepentirme, pero no por no reconocer errores, sino porque no se puede cambiar lo hecho. No lleva a nada, hay que evaluar lo que uno ha hecho y corregir aquello que está mal. Arrepentirse no vale, es una de las mayores falsedades que hay. Para mí, lo que hay que hacer es cambiar para no volver a equivocarte.