La "estrellona" del Náutico acapara todos los focos de la Navidad

Con 22 metros de largo y 10 de alto, la "estrellona" navideña que engalana los Jardines del Náutico no solo está calando entre los gijoneses y turistas que se paran a contemplarla. También en sus móviles. No son pocas las fotografías que se toman a diario con la estrella de fondo, el gran atractivo en la decoración festiva de la ciudad y que "ilumina todo el norte", como se bromeó durante la presentación de la programación navideña local.

"Está muy bonita, es espectacular", asegura Pilar Canales, de Palma de Mallorca. Una parada en el Náutico no podía faltar en la ruta durante su estancia en Gijón. "La iluminación anima la ciudad", apunta. Los principales responsables de la visita a la "estrellona" son sus familiares Ana Fombona y Jorge Bascón, residentes en Avilés y Oviedo, respectivamente. "Es preciosa y está en el sitio adecuado", comenta Fombona. En una línea similar se expresa Bascón, para el que "el entorno" es un factor trascendental en el éxito del que goza la "estrellona". "Aquí todo se hace a lo grande", bromea sobre el nombre del elemento. María Bascón, que viene desde Portugalete, coincide en que la reluciente estrella "está muy chula".

Nashly García, de 10 años, ha venido desde Honduras a pasar unas vacaciones navideñas a Gijón junto a sus padres Darwin García y Mirta Velázquez. La "estrellona" encandila a toda la familia, que acostumbra a visitar la ciudad en estas fechas tan señaladas del calendario. "Me encanta por sus detalles y porque me recuerda al nacimiento de Jesucristo", dice la pequeña. La primera impresión de la brillante figura no ha podido ser más positiva en el seno familiar. "Refleja el espíritu navideño y hace que la gente quiera salir y ver lo que hay", recalca Darwin.

"Es muy atractiva para las personas que vienen", agrega Mirta, porque "le da un toque especial" a la zona del Náutico. "Los colores son muy llamativos", recalca la turista hondureña. Ninguno de los tres pierde oportunidad de inmortalizar el momento junto a la "estrellona". "Nos hacemos fotos con cualquier luz bonita que nos encontremos", reconoce Darwin.

"Nunca había visto una estrella tan grande", reconoce José Antonio Alonso, que agradece el esfuerzo municipal por adornar las calles y plazas gijonesas pese a las dificultades económicas imperantes. "Me encantan las luces de este año", dice la vallisoletana Beatriz Alonso. "Mis hijos ya están un poco cansados de verlas", bromea. A su juicio, el listón está alto de cara a futuras navidades. Clara Belén Díaz y Alfonso Martínez viven en Oviedo, donde "ya se oía hablar de las luces de Gijón", como cuenta la primera ponderando el emplazamiento de la estrella. "Es un sitio muy tradicional para que la gente venga", destaca. Martínez, por su parte, no profesa un gusto especial por la Navidad, aunque admite que este tipo de adornos "alegran la vista".

"Lo que más me gusta es que sea tan grande y en 3D", explica Nerea González, que ayer aprovechó la tarde para fotografiarse con la estrella junto a sus amigas Nerea Fernández y Alicia Rizo, todas de 12 años. Ya habían visto la figura apagada, pero coinciden en que la cosa es muy distinta cuando se enciende el alumbrado y la estrella brilla con su máximo esplendor. "Es muy bonita y más llamativa, porque aquí siempre ponían un árbol y está bien que se cambie", opina Rizo, que dice entender la popularidad que se ha ganado la estrella en estas semanas.

El sentir generalizado de los paseantes de la zona es parecido. "Es la atracción principal de esta Navidad", destaca Sonia Rivero, remarcando que es su cercanía con la playa de San Lorenzo la que favorece que tenga tantos visitantes. "Se han lucido con la decoración", añade su amiga Marta Álvarez, que suscribe la idea de engalanar la ciudad durante esta época festiva. "Atrae turismo", declara Álvarez. Al igual que ella, muchos gijoneses se agolpan, a partir de las seis de la tarde, cuando arranca el encendido, en los alrededores de la "estrellona" tanto para contemplarla como para fotografiarse con "la más grande de España".