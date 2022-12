La lotería de acercarse a Sus Majestades: las entradas para la recepción de los Reyes vuelan en pocos minutos

"Somos unos afortunados de estar en un momento tan especial". Casi como si les hubiera tocado la lotería, los agraciados que pudieron obtener un pase para estar en la recepción de Sus Majestades los Reyes Magos Oriente en el teatro Jovellanos el 5 de enero lucían ayer con satisfacción su entrada. Esa alegría contrastó con la tristeza y el enfado de los que no pudieron conseguir por internet uno de los 3.168 pases gratuitos que se pusieron a disposición del público. Literalmente volaron. Oficialmente, Divertia explicó que se despacharon en unos 20 minutos. Pero algunos de los que intentaron acceder lamentaron que la página web estuviese ya bloqueada hasta unos instantes antes de la hora. Pero después de dos años con restricciones en este encuentro tradicional, primero en 2021 en la plaza de toros de El Bibio y en 2022 con límite de aforo en el Jovellanos, ahora el inicio de 2023 llegará con la esencia y cercanía de siempre. "Estamos con muchas ganas y nervios", confiesa Carolina Suárez, que consiguió cuatro entradas para acudir con su pareja Alberto Cuervo, y sus hijos pequeños Emma de ocho años y Marcos de apenas diez meses.

Los pases, gratuitos, se despacharon en tiempo récord. Habrá cuatro encuentros esa mañana del 5 de enero, con 792 personas presentes en cada uno de ellos. Será la segunda toma de contacto de Sus Majestades con los niños y no tan niños de la ciuad, tras llegar al Puerto Deportivo a las 11.00 horas del 5 de enero. Ya por la tarde, Melchor, Gaspar y Baltasar, junto a todo su séquito, recorrerán las calles de Gijón en la Cabalgata, que partirá a las 18.00 horas desde Viesques, en el Colegio Begoña, y que tendrá como punto final la plaza Mayor, donde en el balcón del Ayuntamiento pronunciarán su discurso.

El pequeño Lucas Rodríguez, de tres años, será uno de los que estarán en el teatro Jovellanos en la mañana del 5 de enero. Los pases familiares los consiguió su padre, Daniel Rodríguez. "Estaba algo malín en casa con un virus, entramos en internet y tuvimos la suerte de que la conseguimos", confiesa el padre de este niño gijonés, que vivirá esta Navidad de una forma especial. "Las anteriores le pilló la pandemia, ahora ya es más consciente y además está muy ilusionado", relata Rodríguez, que, pese a que fue el que consiguió las cuatro entradas, no podrá estar por trabajo en el teatro Jovellanos junto al pequeño Lucas ese día, que irá con su madre, Laura Fernández de Troconiz, y sus abuelos. "Tuvimos mucha tensión, porque entramos en la lista de espera, y hasta el último turno no conseguimos un hueco", relata Carolina Suárez, ilusionada porque será también el estreno de su hijo Marcos en este encuentro con Sus Majestades. "Mi temor es que la gente hará también cola desde muy pronto a la puerta del Jovellanos, porque no son numeradas, y querrán ponerse en las primeras filas", añadió.

Críticas de Ciudadanos

Lara Martínez, gerente de Divertia, defendió este sistema de reparto: "Demuestra la gran aceptación que este formato tiene entre la ciudadanía, haciendo que el acceso a la recepción de los Reyes sea más justo y llegue a más niños. Habrá cuatro pases bien organizados y con todas las comodidades que ofrece el Jovellanos". Mientras que Ana Menéndez, concejala de Ciudadanos, fue crítica: "Ha sido un caos para las familias. No se respetaron los horarios para acceder y las familias terminaban en una cola virtual para acceder a unas entradas que al final no había. Divertia debe resarcir a ese gran número de niños y niñas que llevan todo el año esperando ilusionados y van a ver frustradas sus expectativas a causa de su mala previsión".