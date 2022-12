El aluvión de compras con bonos "atasca" el comercio, que pide prorrogar el plan

Contentos, pero frustrados. El comercio local está agotando a una velocidad récord su plan de bonos, con más de cien locales que ya han colgado el cartel de "completo" –del total de más de 600 participantes– en un programa de descuentos que, pese a su éxito, no acaba de convencer al gremio por entender que lo que se está vendiendo ahora son todas las compras navideñas que la ciudad iba a demandar igualmente. Piden, o bien ampliar el plan, o bien repetirlo hacia febrero, en una época de menor actividad comercial, y explican que, de ahora en adelante el programa, que comenzó este martes, debería activarse en otoño, justo después del verano. Consideran que estos primeros días del plan están "atascando" a un gremio que notó cómo la ciudad esperó hasta ahora a comprar sus regalos navideños. "En cuanto terminas los bonos, el ritmo de venta vuelve a ser normal", aseguran los negocios, que ven necesaria "replantear" el programa en las siguientes ediciones.

El balance, por lo tanto, es interpretable. Los bonos "son visto y no visto", según reconoce Alicia Braña, dueña de una tienda de moda infantil de la calle Eusebio Miranda. "Quedamos hasta asustadas, en cuanto se corrió la voz fue una locura. Mucha gente no lo sabía, pero también los ofrecíamos desde el local y poder usarlos en el momento para los clientes es cómodo", reconoce. Ahora bien, aclara que "lo ideal" hubiese sido activar este programa en noviembre, cuando el sector está en ese periodo de "sequía" entre el verano y la Navidad. "Estos días había hasta gente esperando en la puerta del local antes de abrir, tanto clientela habitual como desconocidos. Para la economía de la gente esto vino muy bien", razona.

Sin embargo, otros comercios que han agotado ya también sus bonos se muestran algo más críticos con el plan. No por el programa en sí, sino por las fechas. Maite Iglesias, responsable de un centro de estética de la calle de la Muralla, explica que agotó sus bonos ya el jueves y, en realidad, no acaba de convencerle cómo se ha organizado esta edición. "Es que es la peor fecha en la que se puede hacer, la peor. Esto ahora nos atasca, lo mejor hubiese sido dejarlo para después, entre enero y febrero", señala. Misma valoración que hace Diego González, librero de un local especializado en cómics y novela gráfica de la plaza Compostela. Él también ha agotado sus bonos. "No sé qué decir, es que en realidad ya todos sabíamos que esto se iba a agotar rapidísimo, siendo Navidad. La cosa es que un plan así no era necesario sacarlo ahora, la gente iba a comprar igualmente", explica. Comparte la sensación de "atasco" que comentaba Iglesias. "Este año la campaña navideña, que solía empezar el día 17, ha empezado el 27 porque la gente, lógicamente, estaba esperando por los bonos. Y ahora están haciendo todas las compras de golpe. Yo en cuanto agoté los bonos volvía a vender lo normal por estas fechas", apunta. A su juicio, el programa es útil para el gremio, pero "se ha planteado mal", en una época en la que "no tocaba". Cree, también, que el reparto igualitario de bonos entre comercios "coacciona" al cliente: "Ya se nos ha quejado la gente porque si se agotan los bonos ya no pueden comprar donde ellos quieren".

Quejas a un lado, la Unión de Comerciantes hace una lectura positiva de este reparto equitativo de bonos. "Ahora que se están agotando en el centro y calles concurridas, la gente va a ir a buscar bonos por los barrios, beneficiando al comercio de todas esas zonas", defiende Carmen Moreno, gerente de la entidad, que defiende también que la clientela –y esto también lo apoyan los comercios– está pudiendo incrementar su presupuesto navideño respecto a un año normal: "El lunes dije que los bonos no iban a llegar a Reyes y no creo que me equivoque".