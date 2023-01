Las campanadas de la desilusión

La alegría por volver a juntarse tras la pandemia para despedir 2022 y dar la bienvenida a 2023 en la plaza Mayor gijonesa sin mascarillas ni distancia de seguridad se transformó en decepción para cientos de gijoneses y visitantes agolpados ante el reloj del Ayuntamiento. Copas, gorros, gafas festivas... pero llegó la medianoche y con las uvas ya en la mano las campanadas brillaron por su ausencia. No se oyeron. El disgusto fue tal que tuvo como resaca de Año Nuevo una disculpa pública del Ayuntamiento y una bronca política con la oposición pidiendo explicaciones.

"Hemos tenido que preguntar a la gente si ya habían pasado las uvas", comentaba Elena Martínez, de fiesta con su hermano Nicolás y sus padres, Álvaro Martínez y María José Javato. La familia no pudo ocultar su desencanto. "Era el primer año que traíamos a los niños a disfrutar del ambiente", afirmó una desencantada Javato: "Es decepcionante que no haya nada un día tan especial".

Para Alberto Fueyo quedarse sin campanadas fue un "bajón". "Ha sido una recuperación a medias", apuntó un Fueyo que, eso sí, destacó el lado positivo de una noche que no pierde su magia. "Poder estar aquí es un alivio, siempre apetece venir y recibir el nuevo año con más gijoneses", señaló.

Con la excepción obligada del parón por el covid, Ana Martín acumula ocho años festejando la Nochevieja frente al Ayuntamiento. "Era maravilloso, un sitio genial", indicó Martín, para la que es "una pena" que no haya habido fiesta oficial este año. "Hay tradiciones que se deben mantener y cuando algo funciona, debe seguir", aseveró. "Me he comido las uvas tres minutos tarde", lamentó su compañero de trabajo, Samuel Lechuga. "Ha sido un desastre total", añadió Santiago Valiente. Aunque los hay más positivos. Basta con "olvidar las penas" afirmó Alberto Guerrero, de Granada, de vacaciones en la ciudad junto a varios familiares. "En buena compañía siempre se disfruta más", subrayó Guerrero, uno de los muchos que se dieron cita en el ágora gijonesa para despedir 2022, algunos ataviados con gafas, diademas y gorros festivos.

Cierto es que no había fiesta oficial convocada en la plaza Mayor pero también que el lugar es punto de encuentro tradicional para la noche del cambio de año y que desde Divertia se habían garantizado unas campanadas. El problema fue de volumen sonoro. El Ayuntamiento asegura que el reloj funcionó –de hecho se hizo una comprobación ayer por la mañana– y que se habían dispuesto sus altavoces de manera que pudiera ser más audible el sonido pero... La justificación municipal es que "al no existir amplificación adicional, cabe la posibilidad de que el volumen del sonido fuese insuficiente para dejarse escuchar entre el número de personas que se congregaron". Y tras la justificación, la petición de perdón: "El Ayuntamiento de Gijón pide disculpas y lamenta las molestias causadas a quienes decidieron celebrar el cambio de año en la Plaza Mayor.

No es suficiente para la oposición. Para Ana Isabel Menéndez, de Ciudadanos, "es una gota más en un vaso que lleva tres años colmado ante la inacción del gobierno. Divertia se ha convertido en el Grinch de la Navidad". Foro ya ha pedido oficialmente explicaciones al gobierno en comisión.