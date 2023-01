Mercaplana, 50 años de un bonito cuento de Navidad

Año 1972. Nace en Gijón el Mercado Semanal del Jardín, sus Animales y Plantas. Era una apuesta de la entonces denominada Cámara Oficial Comercio, que buscaba atraer a las familias cada fin de semana a través de un sector aún débil en la ciudad. De aquella las floristerías podían contarse con los dedos de una mano, por lo que se perfilaba como un escaparate llamativo para posibles compradores. Quizás el nombre de esa feria no le diga nada, pero en realidad fue la primera semilla de Mercaplana, ese exitoso salón de la infancia que año tras año se llena de magia e ilusión el recinto ferial y es una parte imprescindible de la Navidad en la ciudad. Ha llegado a rondar los 80.000 visitantes y ahora sopla 50 velas en un aniversario especial por la vuelta a la normalidad tras dos años marcados por la pandemia.

Ya no queda rastro de esas plantas, ahora hablar de Mercaplana evoca caricias a animales en una pequeña granja, viajes en tren, enormes saltos en camas elásticas y manos manchadas de arcilla o plastilina. Estas líneas pretenden hilar un recorrido a través de medio siglo de su cambio y evolución constante. Aunque nada hiciese presagiarlo, de esa iniciativa surgió el origen y la denominación de un clásico del periodo navideño para los más pequeños. Sobre todo, porque nació sin estar vinculado a las fiestas y con una periodicidad semanal (sábado, domingos y festivos) desde el día del Pilar hasta mayo. La verdad es que es un concepto bastante lejano a esos orígenes: "La idea le surgió en el 71 a Pedro García Rendueles, por aquel entonces director de la feria y secretario de la Cámara. Me nombró gerente de Mercaplana y un año después empezó la batalla campal", bromea Miguel García Barro, el alma durante gran parte de la vida de esta especial cita navideña que llena de magia el Recinto Ferial Luis Adaro. En realidad, esa transformación fue un proceso paulatino a lo largo de los años a raíz de una de sus ocurrencias. Barros se percató de que los animales del mercado atraían a los más pequeños de las familias que visitaban el mercado y decidió instalar carruseles infantiles. "Fue un bombazo. Luego llegaron el teatro infantil, talleres…", enumera. "La gente se lo pasaba pipa".

He aquí el motivo por el que la granja es uno de los clásicos por excelencia. Toca avanzar a la década de los 80. Sí, estaba claro que la orientación de Mercaplana debía ser hacia los más pequeños, pero la fórmula aún estaba por perfeccionar. En un primer momento, se perfiló como una especie de parque de atracciones, un deseo personal del presidente de la Cámara, Luis Adaro. Llegaron las barracas, se multiplicaron los puestos de comida, se amplió la oferta cultural…Y lo que parecía una combinación perfecta para atraer a más público, no triunfó. ¿Por qué? "A las familias les costaba ojo y medio de la cara pagar una entrada y después por cada atracción mecánica. Había otra parte gratuita, pero a los chavales lo que más les atraía eran las barracas", responde Álvaro Muñiz, director general de la actividad ferial durante más de tres décadas.

Tocó reinventarse. Había dos cuestiones a solucionar. La primera, un calendario cada vez más restrictivo. "Nos dimos cuenta de que la mayor actividad del recinto nos impedía llevar a cabo Mercaplana cada fin de semana. No encajaba en la planificación. Entonces decidimos apostar por una feria monográfica de Navidad, como se hacía en Bilbao con el PIN o en Madrid con Juvenalia. Era el encaje perfecto para el público infantil y se demostró a los escépticos que la oferta para los más pequeños va ligada fuertemente a la economía", esgrime Muñiz. El otro frente era abaratar el coste para las familias. De encontrar la solución se encargó Barros. Era el año 95 cuando se prescindió definitivamente de las atracciones mecánicas. "Quedaban quince días para empezar Mercaplana y no teníamos nada. Me fui desesperado a una feria de Valencia para intentar encontrar una solución. Ahí conocí a Jon Quintana, un bilbaíno que había estudiado en la Laboral y tenía aprecio a Gijón. Me envió cuatro camiones llenos de hinchables, ludotecas y juegos para salir del apuro", recuerda el primer gerente. Su uso fue completamente gratuito, son contar la entrada, pasando a ser un parque recreativo y cultural. Fue un éxito total y tomó su denominación actual de "salón para la infancia y la juventud".

Fue una especie de apertura de puertas para todos los gijoneses. Llovían miles de pases para las escuelas, obsequios de pases para los recién nacidos y se adoptó el horario de tarde. Ninguna familia gijonesa pasaba la Navidad sin visitar Mercaplana, una atracción que también llamaba a buena parte de Asturias. "Miguel Barro es un hombre con una sensibilidad especial. Sabía lo que significaba para los chavales", elogia Muñiz. El compromiso y el esfuerzo de la Cámara quedaba patente cada año. Ni la "nevadona" del 83, con capas de nieve de 75 centímetros, impidió que la feria abriera sus puertas. "Cogimos palas y cepillos y trabajamos como locos. No se nos ponía nada por delante. No se puede trabajar en esto sin ilusión. Hay que sacrificar muchas cosas, principalmente mucho tiempo con la familia en una fecha especial como la Navidad", insiste Barro.

Ya en los 90 se puso en marcha el tren para acompañar a las piscinas de bolas, las camas elásticas… El salón ha respirado la esencia de la ciudad durante todos estos años. El emblemático Chiqui, un símbolo intrínseco de la tienda de calzados que acaba de echar el cierre tras seis décadas de historia, ilustró de forma original buena parte de sus carteles. Cogieron fuerza las sesiones de cine, la revista "El Búho" escrita por los propios niños, los talleres de cerámica, las iniciativas y temáticas para la concienciación social… Por ello, el responsable de este parque recreativo del siglo XXI durante 37 años recuerda con especial cariño el reconocimiento de Unicef por la creación del salón por la paz, la tolerancia y la solidaridad. Y también la mención de Amnistía Internacional a una actividad con la que se mandaron mensajes a todos los niños del mundo desde Gijón. Y el decorado. Siempre al detalle, cambiando de temática cada año. Un circo, el salvaje oeste… Un escenario completamente camaleónico: "Llegaba el mes de noviembre y ya nos volcábamos con Mercaplana. Tenía que quedar de cine, con Benigno González diseñando todo con mucho arte".

Su último capítulo lo escribió en 2012 para ceder el testigo a Juan Bautista, gerente desde hace una década. "Lo suyo tiene más mérito. Tiene que luchar contra muchos más inconvenientes. El calendario ferial les obliga a montarlo cada año en tiempo récord", ensalza a Baño. Su sucesor reconoce que "sintió un nudo en el estómago" cuando se puso al frente. "Es gratificante ver a las familias, pero supone mucho esfuerzo y responsabilidad. El equipo de la Cámara se vuelca y somos casi veinte personas trabajando para ello. Por ejemplo, mi hija nació un dos de enero, cuando estaba en Mercaplana trabajando. Tuve que salir corriendo".

¿Y qué ha cambiado en esta última década? El actual gerente explica que, por ejemplo, para agilizar la instalación ahora utilizan nuevos materiales como vinilo o cartón pluma, en lugar de estructuras de madera como antaño. Tampoco puede obviarse la era digital: "He seguido una línea muy continuista y mantener la esencia de la Mercaplana que creó Miguel, que es buscar una combinación entre diversión y formación en el salón". El propósito es, según explica Bautista, añadir pinceladas de las nuevas tecnologías sobre la esencia. "No podemos ignorar propuestas como la realidad virtual o la robótica, pero no se nos ocurriría, por ejemplo, quitar la alfarería, la pastelería o los talleres de pinturas. Siempre son garantía de éxito", defiende.

Es una visión que comparte Álvaro Alonso, actual secretario general de la Cámara de Comercio: "Siempre ha sido un espacio que se ha reinventado constantemente. Mantiene aquello entrañable, incluyendo las últimas novedades sin olvidar el tono formativo y educativo. Por ejemplo, nunca han sido protagonistas los videojuegos. Se busca al más activo y social, como los karts eléctrico o el láser combat". Son novedades que, se han ido añadiendo con la colaboración del Ayuntamiento y numerosas empresas . "Su puesta en escena también es fundamental. La iluminación, la carta a Aliatar… Para ello ha sido fundamental la implicación de la plantilla. Ese espíritu navideño de Mercaplana es el ADN de la Cámara y su apuesta por la responsabilidad social corporativa, zanja Alonso. Este año hay una muestra con una exposición que recorre este bonito cuento de Navidad, que ayer, uno de enero de 2023, volví a tener a miles de pequeños protagonistas.