Clientes de "toda la vida"

Los puestos del Mercado del Sur tienen rutinas fijas. Conocen a muchos de sus clientes por el nombre, saben a qué hora suelen hacer su compra, qué pescado prefieren para el fin de semana y qué barra de pan se llevan a casa todos los días. Y eso, reconocen, está siendo "la salvación" de un complejo que, sin embargo, aspira ahora a "reinventarse" para captar más usuarios ocasionales y un perfil más turístico. Estuvo a punto de lograrse con el interés de una promotora privada que quería hacerse con la primera planta del inmueble, ahora mismo desierta, para crear un gran centro hostelero. Finalmente, esta empresa se ha echado para atrás. "Los dueños de los puestos estaban dispuestos a negociar para darles una salida. Un proyecto de ese estilo es lo que serviría para reavivar el entorno, que hace falta", defiende Flor Jorcano, frutera en uno de los negocios y presidenta de la comunidad de comerciantes del emblemático mercado desde hace dos años.

En estas últimas semanas festivas, los comerciantes cuentan que, lógicamente, ha habido más movimiento por los pasillos que, normalmente, no reúnen a multitudes, salvo en momentos puntuales. Tampoco hace falta. "Puede que a veces la actividad sea un poco floja, pero los que estamos aquí estamos contentos por el ambiente. Hay buen rollo entre nosotros y con los clientes", defiende la pescadera Sandra Morán, que explica que su mayor recaudación en caja se concentra en fines de semana y se debe, sobre todo, a clientes del mercado "de toda la vida", aunque también a jóvenes que trabajan por la zona centro y aprovechan el fin de su jornada laboral para hacer la compra. De ahí que el confinamiento pasara una dura factura al comercio del recinto, ahora ya casi recuperado. "El problema ahora es la factura de la luz, está disparada", aclara la pescadera, que explica que muchos de los comercios están en el complejo bajo régimen de alquiler, por lo que los gastos fijos son siempre altos.

Uno de los representantes más paradigmáticos del estado del Mercado del Sur es Álvaro Cuetos, panadero de tercera generación que presume de haber "nacido" en un complejo que considera su casa. Él lleva 25 años a cargo del negocio y explica que los puestos del mercado "viven más del día a día que de las épocas festivas" e incide en la idea de una "clientela fiel". "La época realmente boyante del mercado pasó hace ya mucho, yo era un niño. Todo cambió cuando empezaron a hacerse las grandes superficies de la ciudad", relata este veterano. "En su día, el Pryca fue lo que empezó a cambiarlo todo, luego vinieron más", añade el comerciante. Y explica que, a raíz de la pandemia, sí ha habido algún negocio que acabó cerrando, afectado también por el imparable crecimiento de los costes de la luz y el alquiler.

Pero, a pesar de las dificultades para empezar de cero en el Mercado del Sur, en los últimos meses sí está habiendo algunos cambios. La jubilación de varios comerciantes ha dado paso a nuevos negocios –aunque varios no lograron sobrevivir a la crisis del covid–, como el de Belén Fernández, que lleva tres meses en una de las entradas del equipamiento con un puesto que parece iniciar esa idea de cambio que defienden los comerciantes. Ella regenta un local de productos ecológicos vinculados a la cosmética y su objetivo es precisamente el contrario al que suele buscarse en este lugar. "Yo, precisamente, necesitaría ese perfil de turista y de persona que está en Gijón de paso", relata. "Me he estado informando y creo que voy a actualizar el género con productos asturianos, que parece que funcionan mejor. Me encantaría poder quedarme aquí", asegura. Frente a su puesto, en lo que durante décadas fue un quiosco, hay ahora un escaparate de productos "delicatessen", regentado por la comerciante Ángeles Fernández, a modo de reclamo para que nuevos clientes accedan a su local, ubicado en un espacio más central del mercado. "Creo que está funcionando bien, estamos vendiendo bastante. Tenemos que conseguir que el mercado se diferencie por la calidad del producto, atraer a más vecinos", defiende.

Jorcano, por su parte, explica que "el verdadero potencial" del Mercado del Sur está en la primera planta, hoy en día sin actividad desde que el último carnicero que se ubicaba en ella se jubiló hace cosa de tres años. Cree la frutera que ese enorme espacio "no ha llegado a despegar del todo" desde la última gran reforma del edificio. "El mercado nació con varios puestos ahí y una cafetería que duró muy poquito tiempo. Nunca fue el mejor sitio", reconoce. Explica la presidenta que los comerciantes del mercado creyeron que eso estaba a punto de cambiar antes de la pandemia, cuando un grupo empresarial mostró su interés en remodelar esa planta como un espacio de ocio y gastronomía que, finalmente, no ha fructificado. "Fue una pena, porque los dueños de los locales, todos jubilados, estaban de acuerdo con la idea, no mostraron ningún inconveniente", señala. Y concluye: "Ojalá aparezca un proyecto similar porque el mercado ya no necesita más carnicerías, pero sí podría asumir un negocio nuevo más vinculado a la restauración que atrajese a gente nueva. No podemos estar mejor ubicados".

Los puestos del Mercado del Sur se nutren de clientes "de toda la vida". "Estaría bien abrirse a nuevos compradores", señalan los responsables de los puestos que defienden optimizar el espacio con la apertura de puestos en la segunda planta.