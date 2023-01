Riñones "in vitro" con firma gijonesa

Riñones "in vitro" para poder dar marcha atrás en el tiempo. Con tan solo 26 años, la gijonesa Amanda Bas–Cristóbal se está labrando una prometedora carrera de investigadora en Rotterdam como doctoranda en el Erasmus University Medical Center, donde investiga la evolución de enfermedades renales congénitas en edades pediátricas. Graduada como bióloga por la Universidad de Oviedo, la joven vio pronto la necesidad de formarse fuera de la región y ha logrado publicar ya su primer estudio científico, fruto de su máster, con el que ha logrado probar la viabilidad de vascularizar con chips riñones creados en laboratorio a partir de células madre. "Aún queda mucho para que estos organoides puedan trasplantarse, pero nos son muy útiles para saber cómo evoluciona una enfermedad congénita durante el embarazo", asegura.

La joven está especializándose en el mundo de las enfermedades denominadas CAKUT, siglas de "Congenital Anomalies of the Kidneys and Urinary Tract" y que al castellano podría traducirse como el grupo de anomalías congénitas del riñón y el tracto urinario. El otro concepto básico a aclarar para entender el trabajo de Bas–Cristóbal es el del mundo de los organoides. La ciencia ya permite desarrollar "in vitro" órganos humanos a raíz de células madre. Explica Bas–Cristóbal que en los últimos años se ha logrado, a partir de células somáticas –las que ya se han diferenciado para un órgano concreto–, "dar marcha atrás en el reloj biológico" y hacer que esas células vuelvan a ser madre.

"A partir de ahí les damos factores para que se desarrollen como células del riñón", aclara la científica. A partir de aquí, esas células se reproducen y se van desarrollando. Se ha logrado llegar a lo que la gijonesa llama "minirriñones", organoides que por tamaño son más propios de un feto que de una persona, pero ese logro ya permite "finalidades investigadoras tremendas". Así, se hace un grupo control con pacientes sanos y otra con pacientes enfermos y se comienza a monitorizar en qué momento ese organoide empieza a funcionar como no debe. "Ahora tenemos acceso como a una foto del riñón en un momento del desarrollo que de otra manera no podrías ver. Es ilusionante", defiende. Este método de investigación con organoides, además, es mucho menos invasivo para los bebés, que ya no tienen que someterse a pruebas complejas. "Uno de mis jefes hasta ha desarrollado un pañal especial y al niño no hay ni que sacarle sangre, basta una muestra de orina", ahonda la gijonesa.

Bas–Cristóbal está contenta en Rotterdam y, reconoce, la idea de volverse a Asturias no la baraja ni a corto ni a medio plazo. "Supongo que me vendré cuando me retire", bromea. Como doctoranda, aclara, todos los doctorandos gozan en la ciudad holandesa de un sueldo "digno", de entre 2.500 y 3.200 euros. "Allí es todo más caro, pero puedes pagarte tu piso y tus cosas sin problema. Sé que aquí es más difícil. Quizás la diferencia es que allí doctorar se considera lo que es: un trabajo", defiende la asturiana, que baraja como alguno de sus retos de futuro seguir formándose en Estados Unidos y seguramente regresar a Holanda, donde dice sentirse "muy a gusto". De Asturias, sin embargo, sí echa de menos "la calidad de vida" y una herencia cultural que sigue arrastrando. "En Holanda, la gente cena a las seis y media y después de eso nadie sale de casa", bromea.

En su equipo hay investigadores de México y China, y ella es la única española. Explica que su objetivo es seguir en la trayectoria investigadora y, como buena conocedora ya del sector de los organoides, vaticina que la idea de usarlos como trasplantes "queda aún muy lejos", como mínimo décadas, pero cita otro reto más a corto plazo que cree que podría lograrse pronto: la lucha contra el cáncer: "Creo que sí será posible ver cómo se desarrolla la enfermedad en una persona concreta y crearle un tratamiento individualizado y mucho más efectivo". Espera poder seguir trabajando para verlo con sus propios ojos.