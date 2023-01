"Sería más justo que los bonos fueran a la población que no tiene acceso a ayudas"

Juan José Iglesias lleva más de dos años como secretario general de la Unión Comarcal de UGT en Gijón. Sindicato al que se afilió en 1994. Hace balance de este periodo.

–Nuevo año. ¿Cuál es el escenario económico de Gijón?

–La sensación de una posible recesión planea sobre la economía española y europea, y en Gijón no seremos ajenos. Luego, el alza de precios de los productos de primera necesidad unido a la falta de acuerdo en la subida de los salarios en muchos convenios lleva a muchos ciudadanos y ciudadanas a una situación de precariedad salarial, que traerá consigo menor actividad económica. Y, por otro lado, tenemos el lento, por no decir ningún, avance en obras fundamentales para el desarrollo de la ciudad. Eso nos impide, por un lado, la actividad económica y laboral que tendría lugar como consecuencia de su ejecución y, por otro, un retraso ancestral para las posibilidades de nuevas actividades empresariales ligadas a las mismas.

–El Ayuntamiento empieza en prórroga, pero con la idea de que haya presupuesto. ¿Sería perjudicial para la economía local que no lo hubiera?

–La ausencia de presupuesto en un ente público es un lastre para él mismo y para la sociedad que gobierna. No tener ya el presupuesto aprobado significa, a grandes rasgos, que toda la actividad económica que implica se retrasa un mínimo de un trimestre. En estos momentos económicos eso es muy malo para las empresas y para los trabajadores.

–¿Qué papel van a jugar los fondos europeos para activar la ciudad?

–Han de ser el revulsivo transformador de la ciudad y de la actividad económica permitiéndonos entrar, definitivamente, en el siglo XXI y ponernos en cabeza de la nueva actividad empresarial y tecnológica.

–¿Echan de menos algún proyecto de fondos europeos más innovador o de mayor calado a la hora de generar empleo?

–Evidentemente en la vida uno no consigue todo lo que le es preciso. Dicho lo cual, echamos de menos la posibilidad de dotar de más techo tecnológico al Parque Científico.

–¿Se están cumpliendo los acuerdos del pacto "Gijón Transforma"?

–Desde UGT estamos moderadamente satisfechos con la ejecución, pero aún no hemos podido valorar el conjunto de actuaciones para el año 2022

–¿Tiene sentido sacar unos bonos que animen al consumo en Navidad, que es cuando el consumo está garantizado?

–No hay sector de la economía al que le sea desfavorable cualquier programa que incentive su actividad. Ahora bien, nosotros estando de acuerdo en el fondo, discrepamos en la forma de acceso para la población a los bonos. Entendiendo de antemano la dificultad de su ejecución, nos parecía mas justo que los bonos se hubiesen centrado en el sector de población más dañado por la inflación y que no tiene acceso a ningún tipo de ayuda pública. En cuanto al espacio temporal, estos programas son más adecuados en épocas de menos actividad económica. Si bien es cierto que con los recursos de que dispone la población general son buenos en cualquier época.

–Camareros, cocineros, peluqueros, soldadores... son algunas de las profesiones que se ve en los convenios del programa de recualificación profesional. ¿Para eso se había pensado el programa o no se ha conseguido el objetivo?

–Para UGT el desarrollo del programa no es lo esperado si tenemos en cuenta las manifestaciones constantes de las empresas sobre la necesidad de trabajadores formados en nuevas especialidades laborales de las cuales, supuestamente, adolece el mercado laboral. Encontrarnos con estas propuestas nos hace analizar en que nos equivocamos. Aunque según manifestaciones de algún sector empresarial no falta tanto mano de obra debidamente formada como trabajadores a precio de saldo. En este sentido la continua queja a que no se incluyan ciertos empleos en el catalogo de puestos de trabajo de difícil cobertura del SEPE, que permite a las empresas traer trabajadores extranjeros para su ocupación, nos parece poco afortunada dada la cantidad de personas desempleadas de nuestra ciudad.

–¿Vial de Jove o estación intermodal? ¿Qué es lo que más le urge a Gijón?

–Las dos actuaciones son igual de importantes y urgentes, por un lado, el vial de Jove es imprescindible para el desarrollo del puerto de El Musel y por otro para la salud física y mental de los ciudadanos de la zona oeste, que son vapuleados a diario por los tráficos que genera el puerto. La estación intermodal afecta al conjunto de la ciudad y a su desarrollo tanto económico como urbanístico y de movilidad. UGT viene demandando desde hace mucho tiempo estas actuaciones como muy urgentes e imprescindibles para la ciudad. Sin discutir donde nos gustan mas o menos, lo realmente importante es que estén ejecutadas mejor hoy que mañana.

–¿Se puede conjugar la defensa del medio ambiente con la industria tradicional? Y si es imposible, ¿quién tiene que ceder ante quién?

–No es que se pueda, es que es nuestra obligación que así sea, tenemos fundadas esperanzas en que la transformación que se va a llevar a cabo con el PERTE de ArcelorMittal cambie para siempre la dicotomía entre salud económica y salud medio ambiental.