Belenes de escaparate

"No hay que perder las tradiciones", asevera Teresa Álvarez, que no ha dudado en decorar la oficina del Parking Auto Salón, donde trabajó durante años, con un belén con "figuras de toda la vida". Como ella, muchos responsables de negocios han decidido sumergirse en el espíritu navideño con nacimientos y adornos para vivir con más intensidad esta época del año. Para Álvarez, colocar el belén es una costumbre. Y pretende continuarla todo lo que pueda. "Cuando lo quitamos, nos da pena; es muy acogedor", cuenta, ya jubilada, tras explicar que es una entusiasta del belenismo.

En Embutidos Entrepeñas, las últimas semanas de noviembre son de una actividad frenética para acicalar el local, en esta ocasión adornado con varios ambientes: un portal, un castillo, un desierto, una huerta, animales domésticos... y una zona con motivos característicos del negocio, como la matanza del cerdo. "A los niños les llama la atención y mucha gente entra a felicitarnos", celebra Maribel Rubio, dependienta del establecimiento, ubicado en la avenida de Castilla. Alrededor de dos semanas ha tomado la adecuación del local para festejar, como se merece, la Navidad. "Hay figuras que no tiene nadie y es una forma de mantener nuestra cultura y tradición", asegura Rubio, que pondera el "trabajo" que implica compaginar las labores habituales del negocio con la puesta en marcha de este proyecto.

Jaime Cardín, uno de los propietarios de la cristalería Cardín, se ha animado en estas fiestas a montar un belén. El último que expuso data de 1994, cuando se llevó el primer premio en un concurso organizado por la Unión de Comerciantes. El vidrio es el gran protagonista de la creación del gerente, que admite que es "algo atípico" que una cristalería albergue un nacimiento. No descarta repetir en el futuro. "Si me encuentro de humor...", comenta Cardín, que propone con su belén construcciones, palmeras o un pesebre. "Desde pequeño, siempre hubo uno en casa", reivindica.

En pleno centro de la ciudad, los paseantes de la concurrida calle Corrida se sorprenden cuando, de repente, giran la cabeza y se topan con dos belenes que presiden la tienda Calzados Boston. "Es algo que no debe perderse", afirma Miguel Ángel Vidal, gerente del negocio, sobre el belenismo, antes de agradecer el "entusiasmo y empeño" de la Asociación Belenista de Gijón para impulsar estas iniciativas. Como explica Vidal, en Calzados Boston se dan cita un belén más tradicional, con sus indispensables Reyes Magos, San José y María, junto a otro con aires más modernos.

"Llevo haciendo belenes desde que tengo uso de razón", subraya Francisco José Muñoz, al que se le quedaba pequeño su hogar, por lo que, alentado por su mujer, decidió engalanar la peluquería Victoria, donde ella trabaja. "Lo pusimos el año pasado y tuvo gran aceptación, es incluso un reclamo", remarca Muñoz, que ya sopesa ideas de cara a las próximas Navidades, en las que volverá a la carga con su enésimo belén. "Tengo pensadas más cosas", sostiene. En el actual, no faltan la anunciación, el caganer o Sus Majestades los Reyes Magos.

A Julio Rojo, ferviente aficionado a las manualidades, se le inculcó el amor por el belenismo desde bien pequeño. Su dedicación es máxima cuando llega el periodo navideño, en el que decora su trastero. "Cuando desmonto un belén, ya pienso en el siguiente", declara Rojo, firme defensor de lo clásico en esta materia. "Me gusta el hebreo; el napolitano, por ejemplo, no me llama", confiesa uno de los promotores del belenismo que, por cuenta propia, tratan de que esta larga tradición se mantenga más viva que nunca.