Cornión dice adiós entre multitudes y con "felicidad"

Cornión se despidió definitivamente ayer con un encuentro informal en el que los galeristas Amador Fernández e Isabel de la Rosa estuvieron acompañados por numerosos artistas, clientes, amigos y representantes del sector cultural, que no se quisieron perder la celebración. "Estuvo a reventar", indicó Fernández, que huyó de tristezas en el último día del céntrico espacio de la calle La Merced, tras 42 años de actividad. "No queríamos un cierre traumático", afirmó el galerista, que ensalzó la "felicidad" sentida por el apoyo de sus compañeros en un evento en el que no faltaron las felicitaciones por la trayectoria. El encuentro fue amenizado por un recital musical a cargo del grupo "Body & Soul", que puso el ritmo a una noche especial, la última, en la sala Cornión.