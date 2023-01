Las empresas municipales suben la inversión ligada al Ayuntamiento hasta los 50 millones

Camino de la negociación política y de la presentación social va el borrador económico de 269,3 millones de presupuesto municipal que el gobierno de Ana González ha diseñado como remate de su mandato. Un proyecto donde la capacidad inversora alcanza los 27,2 millones de euros, de los que 15,3 millones están recogidos directamente en el capítulo de inversiones reales. Pero la inversión municipal va mucho más allá de lo que se pueda reflejar en el presupuesto del Ayuntamiento. El poderío del resto de las entidades municipales, fundamentalmente de sus empresas, hace que, en el papel, se movilicen algo más de cincuenta millones de euros en inversiones públicas para este año que acaba de empezar. No es moco de pavo para la economía local que tiene en el Grupo Ayuntamiento uno de sus principales motores.

La Empresa Municipal de Aguas (EMA) tiene un papel protagonista en este desglose de inversiones. Son 10.140.000 los euros que tiene previsto ejecutar en ese capítulo. La Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa) no se queda atrás con una propuesta de inversión de 9,8 millones pero aquí hay un matiz importante a tener en cuenta. Parte de ese dinero se vincula a una convocatoria de fondos europeos aún pendiente de resolución. Así que, de no ser aprobada esa parte de la propuesta presentada desde el Ayuntamiento de Gijón, la cifra inversora podría sufrir un bajón considerable. Un bajón de alrededor de siete millones de euros donde irían la compra de cuatro autobuses eléctricos y todo el proceso de electrificación de las cocheras de Tremañes. Esa fue una de las razones de que el presupuesto de Emtusa no consiguiera el aval de los votos de su consejo de administración.

Al estricto cumplimiento de los proyectos que tienen ya una subvención europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha decidido limitar Emulsa su inversión del nuevo año. Son 740.000 euros: 275.000 para la compra de un camión de carga lateral y 465.000 para modificar las bocas de vertido de los contenedores de recogida de la basura orgánica. Eso sí, en la propuesta económica presentada desde la dirección de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente al consejo de administración se recuerda que de 2022 quedan pendientes de licitar inversiones por una cuantía de 2,7 millones.

No hay esa dependencia de los fondos europeos en la EMA, donde 6,4 millones de esos 10,1 de inversiones se financian con recursos propios y el resto con amortizaciones e imputaciones al resultado final del ejercicio. La propuesta de inversiones de la empresa se desglosa en una treintena de partidas de las que las de mayor cuantía son los 1,7 millones para el saneamiento de Robledo, los 1,4 para el colector interceptor del Peñafrancia – en la parte que le toca a la administración municipal ya que hay otra que se asume desde el Principado de Asturias– y los 1,1 millones para la renovación de redes en la avenida de Pablo Iglesias.

Renovación de redes, tanto de saneamiento como de abastecimiento de manera compartida, que también tienen dotación presupuestaria para los proyectos de la urbanización de la Pecuaria (600.000 euros), la calle Andalucía (540.000 euros), La Calzada (540.000 euros), la zona de los Jesuitas (490.000 euros) y la avenida de la Costa (490.000 euros), como obras de mayor cuantía. El plan de obras en lo que tiene que ver exclusivamente con abastecimiento de aguas incluye las actuaciones en la calle Río Eo (390.000 euros), en el pozo Cordero (140.000 euros) y en Caldones (22.000 euros) pero la partida más cuantiosa son los 720.000 euros del proceso de impermeabilización de los depósitos de Roces.

Y en lo que tiene que ver con saneamiento, además de las millonarias actuaciones en Robledo y el Peñafrancia, se reflejan partidas menores para actuaciones en Lavandera, La Pedrera o Jove. La propuesta inversora de la EMA es el resultado de sumar 1.870.000 euros en abastecimiento, 3.320.000 en saneamiento, 4.450.000 en renovación de redes compartidas y 500.000 euros en un paquete de varios, donde destacan las aplicaciones informáticas.

Menos capacidad inversora tienen el resto de las empresas municipales y los organismos autónomos. Pero todo suma: 320.000 euros de la empresa de promoción económica y turismo, 720.000 de Emvisa o 650.000 del Patronato Deportivo. No hay inversión, o es meramente testimonial, en las fundaciones de Cultura y Servicios Sociales y en Divertia.

En el caso del Ayuntamiento, y en lo que tiene que ver con las inversiones reales, que suman 15,3 millones, la trascendencia de los fondos europeos sigue siendo fundamental. Se ve en los proyectos de carriles bus, ecomanzana de La Calzada, equipamientos turísticos, zona de bajas emisiones, proyectos de renaturalización... Pero también hay que tener en cuenta, por ejemplo, los 700.000 euros para avanzar en nuevas escuelas infantiles o los 900.000 para rematar la nueva comisaría. Inversión también son los 8,8 millones de transferencia de capital, de los que 4,3 se van a los barrios degradados, y los 3 millones de activos financieros, la mitad para el impulso de la Zalia.