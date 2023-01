"Sabemos de lo complejo de tu Ministerio y de la enorme cantidad de proyectos importantes y costosos, pero también sabemos que el nuestro debería ser uno de ellos. Llevamos veinte años esperando y esta espera lo ha hecho urgente, inaplazable. Por eso, el acuerdo unánime de grupos políticos, Corporación, agentes sociales y económicos. Somos una ciudad unida que necesita una respuesta comprometida con su presente y su futuro". Así termina la misiva de tres folios en defensa del vial de Jove que la alcaldesa, Ana González, envió hace unos días a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y que ayer se remitió desde el Ayuntamiento a todos los integrantes del Consejo Social de la ciudad. Un texto que espera respuesta. La Regidora habla de "una preocupación política, social y económica".

Fue el Consejo Social quien encargó a la Alcaldesa enviar esta carta con la petición a la Ministra de una reunión específica donde una delegación de ese órgano que representa a la sociedad civil gijonesa "te explique de primera mano esta necesidad y urgencia y por qué debe ser atendida". A la hora de ponerse al teclado, a la Alcaldesa no le han faltado palabras de reproche al Gobierno estatal tras el jarro de agua fría que para toda la ciudad supuso ver en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 solo dos millones de euros para una obra ya cifrada en 227,5 millones y cuyo precio está ahora mismo en proceso de revisión camino de casi 300. "Son dos millones para el inicio de las obras y la previsión de un presupuesto total hasta 2027 de 73 millones, muy lejanos a las cifras reales. Sabemos que la senda de gasto de los Presupuestos no son vinculantes, pero está claro que señalan una voluntad política y no vemos que la voluntad política sea licitar esta obra con urgencia antes de que finalice el primer semestre de 2023", afea la Alcaldesa a la ministra de Transportes.

González reconoce a Sánchez el avance que supuso para el vial de Jove en esta legislatura la aprobación del proyecto hace unos meses. Pero también le deja claro que "este avance quedará en papel mojado si no se ejecuta la obra" y que Gijón y sus representantes viven una situación de "zozobra enorme" ante la posibilidad de que el paso del tiempo obligue a repetir alguna de las tramitaciones ya hechas. "No podemos permitirnos como ciudad y como agentes en la construcción de una ciudad habitable, amable y centrada en las personas perderlo todo y retrotraernos al oscuro túnel del pasado para comenzar de nuevo una larga tramitación administrativa", explica la Regidora en referencia al informe de impacto ambiental que podría caducar si las obras no comienzan antes del 20 de julio de este año. Los asesores jurídicos del Ayuntamiento alertan de una caducidad que los técnicos del Ministerio aseguran que no existe. O por lo menos eso fue lo que clarificó el Ministerio al Ayuntamiento, aunque solo de manera verbal.

Si vial de Jove va en mayúsculas cada vez que se cita en la carta de la Alcaldesa en negrita van las cuatro razones que avalan "la extrema importancia" de esa obra tanto para Gijón como para Asturias, y que se corresponden con los argumentos que ya dieron forma a la declaración institucional que se aprobó por mayoría en el Pleno del Ayuntamiento.

Razones que tienen que ver con, respectivamente, la salud de las personas y el medio ambiente, como primer punto; la seguridad como segundo; el desarrollo económico tanto de la ciudad como de Asturias, como tercer punto; y el desarrollo urbanístico sostenible de la ciudad, como punto cuarto del listado de justificaciones. Todo ello con la vista fijada en la zona oeste de la ciudad y sus problemas.

La Alcaldesa alerta a la Ministra de la mayor incidencia de infartos, asma y epoc en la zona oeste gijonesa por los problemas de contaminación atmosférica, pero también de la inseguridad que genera en esa misma zona el constante tránsito de vehículos pesados, muchos con mercancías peligrosas. "Los datos son concluyentes y muestran claramente un problema de salud pública que se da en la zona oeste de Gijón", le asegura la Regidora a la Ministra tras enumerarle estudios que relacionan enfermedad con polución.

La incidencia de ese tráfico pesado, también explica González en su misiva, daña la avenida Príncipe de Asturias e impide una solución sostenible al urbanismo en esa zona. "En la actualidad nos encontramos con un destrozo funcional urbano imposible de solucionar sin el vial de Jove", remata la primera edil. Y en cuanto a la importancia para el desarrollo económico de Asturias del vial de Jove, la explicación que da la Alcaldesa es la evidente: "Asegurar una conexión que permita la adecuada velocidad comercial al transporte de mercancías es necesario para el papel crucial que ha de desempeñar la Zalia y el puerto de El Musel en el desarrollo económico de Gijón y Asturias".

La carta salió de la oficina de la Alcaldía el pasado día 20 y no mucho después, González tuvo la oportunidad de notificarle personalmente a Sánchez que iba a recibir esa misiva. Ambas se encontraron en Madrid en la firma de un convenio que supone para Gijón el desarrollo de un proyecto de vivienda para jóvenes en el solar de Peritos. "Le dije que tenía que entender nuestro derecho y nuestro deber de hacer esa reivindicación y dijo que lo entendía", explicaba la Alcaldesa al volver a Gijón. Ahora toca ver si la Ministra encuentra hueco en su agenda para recibir a esa delegación del Consejo Social y hablar del plan de vías.