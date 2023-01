Con los últimos rayos de sol tiñiendo de cobre las fachadas de los edificios de Viesques y con las calles del barrio llenas hasta la bandera desde media hora antes de la salida, la Cabalgata delos Reyes Magos desbordó Gijón con miles de personas contemplando la comitiva de sus majestades de Oriente. Fue el primer desfile "normal" desde el 2019, ya que en el 2021 no se pudo celebrar por la pandemia y el del 2022 estuvo marcado por las mascarillas y el orbayu que amenazó durante toda la tarde. La de este 2023 no fue así. Hizo buen tiempo y toda la Cabalgata estuvo marcada por un toque muy roquero y hasta, para algunos, antroxero. Fueron más de medio centenar de grupos con 1.150 participantes los que acompañaron a Melchor, Gaspar y Baltasar por la zona Este con la ilusión por bandera. Disfrutaron, claro, los más pequeños, pero también los más mayores, sus abuelos, que este año, sin la sombra de la pandemia acechando, se dejaron notar con más presencia que en la ocasión anterior. "Ha sido un desfile muy variado, con muchos toques diferentes", apuntaron varios de los presentes.

La cita partió puntual a las seis de la tarde desde el colegio de Begoña. Desde mucho antes, las calles de Viesques ya estaban llenas. La gente se agolpaba en las aceras, en las terrazas y los más avispados ocuparon los bancos para ver desde un lugar privilegiado el desfile. "Tenemos más nervios que otros años, porque ahora ya somos mayores", comentaron los pequeños Vega y Hugo Armesto, que son de La Calzada. "El año pasado nos salió casi a la puerta de casa", explicó su madre, Iris Rodríguez. "Está saliendo todo perfecto, lo que más me gusta es que no haya animales desfilando", comentó, por su parte, María Jesús Requejo, una mujer de 59 años que estaba con sus nietos Leo y Deva Mulero. "El año pasado, por el tema del virus, no vinimos, pero este año estamos disfrutando mucho. Presta estar sin mascarilla", añadió.

El desfile tuvo un toque muy moderno, que casi recordó más al carnaval. Hubo grupos tradicionales, como Trebeyu, pero llamaron mucho la atención varias carrozas con música en directo que tocaron los temas más variados. "Ha sido muy moderna, casi más de carnaval, pero a mí me ha gustado", comentó Isabel Fernández, que vio la comitiva con su pareja, Iñaki Aldecoa. Ambos viven en Bélgica y llevaban tiempo sin poder festejar la cita en su Gijón del Alma. "Podría ser mucho más de Navidad", dijo, por su parte, Elena Aguinaco, que vio todo en la avenida de la Costa junto a su perro, "Terry". La comitiva discurrió con normalidad hasta los Jardines de la Reina. Sí que hubo una intervención sanitaria en la calle Marqués de San Esteban por una joven que habría sufrido una bajada de tensión y tuvo que ser evacuada en ambulancia. Con todo y con eso, los Reyes ya están en la plaza Mayor donde pronunciarán su discurso desde el balcón del Ayuntamiento para poner la guinda a unas Navidades que han sido por todo lo alto.