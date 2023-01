Reacciones dispares en la oposición ante la carta remitida por la alcaldesa, Ana González, a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para agilizar el vial de Jove. Una misiva que surgió del compromiso del Consejo Social para tratar de aumentar la partida de dos millones de euros asignados para la obra en los Presupuestos Generales del Estado y acelerar la licitación. Todos los partidos coinciden, en sus apreciaciones, en la "tardanza" por parte del gobierno local en tomar cartas en el asunto y en la necesidad de desbloquear antes de las próximas elecciones la infraestructura.

El portavoz municipal de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, critica la tardanza con la que llegó la carta a los miembros del Consejo Social, cuando fue remitida a Madrid "hace ya varios días". "No tuvimos constancia de la misma hasta ayer (por el martes), cuando se mandó el 20 de diciembre", lamentó el concejal. Para el líder del partido naranja, el envío de la misiva es algo "positivo". "Bienvenido sea que se haya enviado y que se vea el enfado de todos los gijoneses y el intolerable ninguneo por parte del Ministerio para una obra tan vital", aseveró, para luego añadir una serie de matices. "Llega tarde la zozobra de la Alcaldesa, que ya debió expresar su más rotunda queja con los plazos y presupuestos planteados desde Madrid y más cuando todos los gobiernos implicados son socialistas", subrayó. "Hasta que las entidades sociales, económicas y los partidos no levantamos la voz no hizo nada. Mejor tarde, que nunca. Esperemos que la Ministra la lea y nos reciba", finalizó.

Muy claro y conciso en su análisis fue, por su parte, el portavoz municipal de Foro, Jesús Martínez Salvador. Su disertación pivotó sobre dos ideas. La primera, preguntar qué se ha hecho desde el gobierno local desde el envío de la carta. Y la segunda, inquirir sobre el "verdadero compromiso". "La Alcaldesa envió la carta, tal y como se acordó en el Consejo Social, aunque no se le conoce ninguna actuación posterior para interesarse por si hay respuesta positiva", valoró Martínez Salvador. "El compromiso que necesita Gijón es que se licite la obra del vial de Jove antes de las elecciones de mayo de 2023", finalizó el concejal forista, en referencia a posibles cambios surgidos de las urnas.

Laura Tuero, portavoz municipal de Podemos–Equo, también fue crítica desde la izquierda. "La carta y su contenido es lo que llevamos pidiendo durante todo el mandato: soluciones para evitar que la contaminación de la zona Oeste suba año tras año", explicó. "Esta situación es insostenible también en términos de inseguridad, puesto que al menos 400.000 vehículos de gran tonelaje pasan anualmente por La Calzada", subrayó. Tuero pidió más implicación al presidente regional, Adrián Barbón. "Es una cuestión que no solo afecta a Gijón", insistió. "En esta carta vemos que al informe de impacto medioambiental le quedan solo siete meses de validez. Si las obras no están licitadas y adjudicadas para entonces, el vial y todo este trabajo será solo otra promesa electoralista", finalizó.

La portavoz municipal del PP, Ángela Pumariega, también fue crítica con el tema. "Lamentamos que se haya tenido que llegar al final del mandato para que el gobierno local levantara la voz ante el ninguneo y la discriminación que el Gobierno de Sánchez y el modelo socialista han impuesto en Asturias y que afecta a obras tan necesarias como el vial de Jove", postuló la edil. "Siendo un proyecto tan estratégico, celebramos que la alcaldesa cumpla con el compromiso de pedir una reunión para atraer más fondos, pero mucho nos tememos que culminaremos un mandato en el que no se ha avanzado en nada en los grandes proyectos", finalizó.

Eladio de la Concha, portavoz municipal de Vox, tildó de "tomadura de pelo" la acción de la Alcaldesa. "El gobierno local trata de disfrazar su mala gestión en este asunto con una carta a la Ministra, como si ahora se hubieran dado cuenta de esa urgente necesidad", dijo. "Se intenta un lavado de cara para rehuir la responsabilidad que tiene el gobierno local por no haber hecho nada en todo el mandato por el vial", zanjó sobre una misiva, en la que también jugó un papel importante la Federación vecinal.