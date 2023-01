Mercaplana cierra con 50.000 visitantes: "Ha habido una respuesta espectacular"

"Ha habido una respuesta espectacular". Son palabras de Álvaro Alonso, secretario general de la Cámara de Comercio de Gijón, sobre la 50.ª edición de Mercaplana, que cerró ayer sus puertas tras once días de diversión, que congregaron a casi 50.000 visitantes, cifra récord. Alonso, que remarcó la "satisfacción" de la entidad cameral, mostró sus agradecimientos a los que han hecho posible la celebración del Salón para la infancia y la juventud. "Los trabajadores han puesto toda la ilusión para que Mercaplana haya sido un espacio mágico esta Navidad", señaló el dirigente, que ensalzó que la afluencia fue sobresaliente desde el primer día. "Ha sido una gozada", valoró.

Alonso destacó que el medio siglo cumplido por la feria "ha sido un acicate y un atractivo para los visitantes". "Se respiraba ese sabor especial", remarcó el secretario general de la Cámara, que puso en valor el esfuerzo organizativo para proporcionar más actividades y entretenimiento a los más pequeños, grandes protagonistas de estas semanas en el recinto ferial Luis Adaro. Entre las propuestas más aclamadas, Alonso mencionó que "los clásicos" han conservado el tirón entre los niños. Los hinchables, el "jumping" y los circuitos ha sido fuentes inagotables de diversión, aunque también se han hecho su espacio las actividades enfocadas al ámbito educativo, objetivo planteado por la Cámara de Comercio para esta edición tan marcada en el calendario. "Los talleres han funcionado muy bien", reveló Alonso, que apuntó que todos los pabellones "han estado muy animados".

"Las familias se han volcado", reivindicó el secretario cameral, que insiste en que se deben incrementar los esfuerzos desde la organización para garantizar que se siga preservando la diversión en una de las citas imperdibles de las Navidades gijonesas. Asimismo, indicó que la afluencia de récord "es una prueba evidente" de la trascendencia de Mercaplana en la región.

No obstante, el secretario cameral no se detiene a degustar el éxito de la edición recién finalizada. "Toca pensar en la próxima Navidad, hay que reinventar Mercaplana cada año", aseveró Alonso. El aumento de un 20 % respecto a las visitas habituales del certamen, sin contar la pandemia, no colma la exigencia de la Cámara de Comercio, que seguirá remando para que la feria continúe como una referencia para el esparcimiento y el ocio de los más pequeños de la casa.