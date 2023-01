Los Reyes Magos se adelantan

"Tengo el corazón a un millón por hora", confesaba ayer Sofía Montero, de apenas ocho años, momentos antes de que Sus Majestades los Reyes Magos hiciesen su llegada triunfal a la iglesia de San Nicolás de Bari después de una cabalgata que se prolongó durante alrededor de media hora en un paseo desde Ceares a El Coto. Pese a no ser el primer desfile mágico al que acudía, la pequeña no podía ocultar el cosquilleo previo a encontrarse, cara a cara, con los Reyes de Oriente. Eso sí, no quiso desvelar sus deseos tan pronto, aunque los tiene muy bien definidos. "Ya los he puesto en la carta", afirmó. "Todos están emocionadísimos", remarcó su madre, Mónica Pire, que se mostró sorprendida por la gran afluencia de gente que se agolpaba a las puertas de la iglesia. "Estas actividades son las que hacen barrio", añadió Justo Montero, padre de la niña, que reserva fuerzas para la multitudinaria cabalgata de hoy. "Con esta tendré el corazón a dos millones por hora", bromeó Sofía.

Varias familias no quisieron perderse el comienzo del desfile, que arrancó en el colegio Los Pericones antes de recorrer numerosas calles y de hacer las delicias de los más pequeños, que no dudaron en saludar a sus majestades. Sin embargo, los asistentes también mostraron su recelo con el desarrollo de una cabalgata que "iba muy rápido", como señaló Ángel Cava, padre de Enzo Gabriel Cava, de tres años. "Siempre gustan estas cosas", subrayó Ángel, que ensalzó la "emoción" que sienten los niños en estas fechas tan señaladas. "Ya vinimos el año pasado a verla", apuntó Asun Menéndez, vecina de la zona y madre de la pequeña Amalia Álvarez, que seguía la cabalgata a hombros de su padre. Menéndez reivindicó la realización de este tipo de iniciativas alternativas en el barrio al asegurar que "son de agradecer y fomentan la participación de la gente". "A los niños les encanta, no paran de saludar", incidió. Si una palabra puede definir el sentimiento de Gimena Allende ayer es "emoción", como ella misma admitió tras contemplar el paso de Melchor, Gaspar y Baltasar por El Coto, que se volcó para agasajarles. Cundía el nerviosismo minutos antes, pero se le fue rápido del cuerpo en cuanto vio a Sus Majestades, perfectamente escoltados y acompañados para que el desfile transcurriera con la mayor normalidad. Allende, eso sí focaliza sus energías en la tarde de hoy, cuando los Reyes iniciarán la marcha para deleitar a los miles de niños cuyas caras dibujarán la mejor de las sonrisas. "Me iré a dormir pronto", reveló la pequeña, a la que probablemente le cueste pegar ojo en la víspera de una de los días más especiales del año. Luisa Álvarez, su madre, se percató del desfile desde la ventana de su casa y no dudó en bajar con Gimena, que sostenía la carta de un amigo, para verlo de cerca. "Es genial para los niños", incidió. Para Nora Barro, nacida hace cuatro meses, la precocidad no era un impedimento para asistir a la cabalgata. "Presta que la parroquia se mueva", comentó su madre, Rocío Álvarez. "Ya se enterará", bromeó sobre la pequeña, aún no muy consciente de la celebración por su temprana edad. Donde tampoco faltó una dosis de magia fue en el barrio de Pescadores, que festejó su particular cabalgata de Aliatar antes de una recepción del príncipe, que recogió todas las cartas repletas de deseos escritas por los más pequeños. Los niños remataron la diversión con un pintacaras y colmaron el apetito con un chocolate con churros. Aliatar también tuvo tiempo para visitar Tremañes. La sede de la Asociación de Vecinos "San Juan Bautista", donde se ofreció una merienda para disfrutar de la jornada con el estómago lleno, fue su hogar durante parte de la tarde. El buzón real no paró de recibir cartas mientras los niños aprovechaban la ocasión para fotografiarse con el príncipe. La presencia de la comitiva real ayer en la ciudad precedió a una jornada, la de hoy, que se prevé tan singular como las que se vivían antes de la pandemia. Por lo pronto, en Ceares, El Coto, Pescadores y Tremañes la magia ha llegado antes de lo previsto. La recepción de Sus Majestades en el Jovellanos podrá seguirse por YouTube

No será imprescindible estar presente físicamente en el teatro Jovellanos para vivir el ambiente festivo que traerán los Reyes Magos de Oriente, que este mediodía harán varias recepciones para las que ya están agotadas las 3.168 entradas gratuitas que se pusieron a disposición. Para que desde casa también se puedan seguir los encuentros de Sus Majestades y el príncipe Aliatar con los más pequeños, que se celebrarán de 12.30 a 14.45 horas, el canal de YouTube del Jovellanos retransmitirá en directo la cita, en la que los niños podrán conocer en primera persona a los responsables de que esta noche más de uno tenga dificultades para conciliar el sueño. Los cuatro encuentros que mantendrán los Reyes forman parte de la apretada agenda de la comitiva real desde su llegada a la ciudad, prevista a las 11.00 horas en el puerto deportivo. Tras su paso por el Jovellanos, el plato fuerte será a las 18.00 horas, con el comienzo de la cabalgata en el colegio Begoña y que tiene las expectativas muy altas tras una edición pasado lejos de lo habitual. Con final en los Jardines de la Reina, el recorrido dará paso a los tradicionales discursos que pronunciarán Sus Majestades desde el balcón del Ayuntamiento.