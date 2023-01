Baño de masas en el puerto deportivo: "Ver a los Reyes nos hace felices"

"Casi me da algo por la emoción", decía la pequeña Carla Pérez ayer tras ver, en primera fila, la puntual llegada a las 11.00 horas de los Reyes Magos de Oriente al puerto deportivo de Gijón. Como ella, miles de niños recibieron a la comitiva real en lo que sería el inicio del día más mágico del año. El trajín era continuo con tal de tener la mejor perspectiva posible para saludar a Melchor, Gaspar y Baltasar, que se dieron un baño de masas. Decenas de pequeños montaban a hombros de sus padres, otros se subían a los bancos de la zona.

La emoción fue la nota predominante de la mañana, en la que el concejal de Cultura, Manuel Vallina, junto a varios concejales de la oposición, recibió a Sus Majestades ante la ausencia de la alcaldesa, Ana González, con coronavirus y que envió una misiva a los Reyes para disculparse por no estar presente en un día tan mágico. "He sentido felicidad", admitió Lucas Fernández, que no paró de aclamar a Gaspar, su rey mago favorito. Su hermano Alberto tenía algo muy claro. "La carta de Papá Noel vale para los Reyes", aseguró. Eso sí, mientras que Gaspar es el ojito derecho del pequeño Lucas, Alberto tiene otras preferencias. "El mejor es Baltasar", decía. El tío de ambos, Jorge Buelga, ensalzó el toque especial que le da al evento la llegada en barco. "Les presta mucho a los críos", apuntó. Una percepción compartida por su pareja, Andrea Pallás, impresionada por la puesta en escena de Sus Majestades en Gijón. "La vista es más amplia si vienen por mar", alabó Pallás. "Soy de Barcelona, allí nunca llegan así", añadió. Tras atracar en el puerto, Sus Majestades se acercaron, a bordo de sus coches reales, a saludar a los niños que abarrotaban la plaza del Marqués, en un ambiente de fiesta aderezado con música para hacer aún más inolvidable la cálida bienvenida brindada por la ciudad, volcada para comenzar el día de la mejor manera.

"Ha estado muy guay", manifestó Sira Fernández, de diez años, para la que el de ayer no era el primer recibimiento oficial a los Reyes en el puerto gijonés. Acompañada de su madre, Lorena Claros, optó por llegar con cierto margen antes de las 11.00 con el objetivo de adjudicarse las vistas más propicias y, así, no perder detalle de todo lo que acontecía. Era una mañana para estar atento. La espera hasta el siguiente 5 de enero puede hacerse muy larga si no se exprimen al máximo los momentos. No solo los más jóvenes disfrutaron de la jornada de ayer. "Lo vivo igual de emocionada que los críos", contó Claros, que reivindicó la originalidad de que la comitiva ponga sus pies en Gijón tras una travesía por mar. "Que vengan en barco es fantástico y una tradición de la ciudad", aseguró.

Óscar González y su hijo Diego Eiras son de Asturias, pero viven en Valencia. Aprovechando sus vacaciones, no quisieron desperdiciar la ocasión de dar la bienvenida a los Reyes de Oriente, que no escatimaron un segundo en corresponder el cariño mostrado por los niños, muchos de los cuales portaron carteles. Lo que sobresalía por todos los lados eran móviles. Una fotografía con los protagonistas era lo más perseguido de la mañana. "Hay mucha gente, espero hacerme un hueco", comentó Eiras después de que Sus Majestades atracaran y pusieran rumbo a los vehículos reales, con los que recorrieron la calle Claudio Alvargonzález para encontrarse con la multitud que aguardaba, inquieta, en una plaza del Marqués a rebosar. Diego, incapaz de esconder los nervios y con la carta repleta de deseos redactada y enviada, mostró su confianza en que ver cumplidas todas sus peticiones.

"Siempre es especial venir", afirmó el gijonés Diego Menéndez, que recalcó la "alegría" que le produjo ser testigo de la multitudinaria acogida de la comitiva real tras su largo periplo. "Para los mayores también es muy bonito", añadió su padre Carlos, que trataba de labrarse su espacio en los alrededores de la estatua de Pelayo para que su hijo pudiese saludar a los ovacionados y vitoreados Melchor, Gaspar y Baltasar.

Pese a la gran afluencia, todos colaboraron con la intención de que los más pequeños fuesen quienes más disfrutaran de la mágica llegada. "La gente se portó muy bien y nos dejaron ponernos delante", apuntó Cristina García, madre de Carla y Alicia Pérez. Los nervios embargaban a las dos hermanas, bien abrigadas a pesar del sol que reinaba. Nadie quería sustos después de la lluvia que hizo acto de presencia en 2022. Poco a poco, la excitación ante el inminente desembarco de los Reyes de Oriente se convirtió en "ilusión" al contemplar, en primera fila, el paseo real por el puerto deportivo. Los planes para ellas estaban perfectamente definidos para la tarde. "A comer roscón y luego a ver la cabalgata", proclamó la progenitora, que incidió en que el de ayer era "el mejor día de la Navidad". Para García, se daban todos los condicionantes para que la recepción real fuese un rotundo éxito. "Hace buen tiempo y que lleguen en barco es muy prestoso para los niños", explicó.

César Nido, de apenas cuatro años, vivió por vez primera el masivo recibimiento a Sus Majestades. Como las sensaciones muchas veces no se pueden controlar, y más en los estrenos, a Nido le quedó un regusto amargo. "Le daba mucha impresión verlos tan de cerca", confesó su madre, Laura Murciego, que no paraba de abrazar al pequeño, uno de los muchos niños que decidieron arrancar el día agasajando a la comitiva, que no ahorró esfuerzos en saludar a todo aquel que se dirigía a ellos. Cada muestra de afecto era sinónimo de sonrisas en los rostros de los emocionados niños. Entre la multitud, gran parte se dirigió posteriormente al Teatro Jovellanos para mantener un encuentro más personal e íntimo con Sus Majestades, que, olvidadas las restricciones de pasadas Navidades, por fin pudieron retomar el contacto con sus seguidores más fieles.