Una cabalgata musical y colorista desborda Gijón

Como casi todo lo que pasa en Gijón, la estética de la Cabalgata gustó y desagradó a partes iguales. Hubo opiniones en los dos sentidos. "Es moderna y aunque tiene un toque de carnaval, a mí me ha gustado", dijo Isabel Fernández. Esta mujer vio el desfile con su marido, Iñaki Aldecoa, en la calle Los Moros. Fue para ellos una cita especial porque viven en Bélgica y la de este año es la primera vez que les coincide la víspera del 6 de enero en la ciudad en muchos años. "No se parece en nada a una Cabalgata, es puro Carnaval", criticó, por su parte, Elena Menéndez, de pie en la avenida de La Costa. "Está bien, pero podría ser más de Navidad", matizó Elena Aguinaco, su hija, que vivió la tarde noche con su perro "Terry" en brazos, impertérrito ante las percusiones.

Fue la Banda de Gaitas de Gijón la que encabezó la comitiva con sus primeras notas sonando puntuales a las seis de la tarde. Como si fuera el "big bang", toda la energía navideña se concentró en el colegio Begoña para luego expandirse por todos los rincones. Eso sí, mucho antes del inicio de la Cabalgata las calles del desfile ya estaban llenas hasta la bandera. Hubo hasta quien se bajó a la calle la silla de playa. Se vieron unas cuantas, por ejemplo, en la calle Emilio Tuya. La comodidad, ante todo, que no falte. "Está todo a tope, se nota que hay más ambiente que el año pasado", celebró Anabel Fernández, que acudió a ver la procesión con su marido Emilio Álvarez y su nieta, Berta Jiménez.

Llevaba aún migas en los labios de la palmera de chocolate que se merendó el pequeño Leo Mulero, que vio la salida de Melchor, que llevó al cuello una bufanda del Sporting, Gaspar y Baltasar casi al pie del colegio Begoña con su hermana Deva. Los dos iban con su abuela, María Jesús Requejo. La mujer, como muchas más personas, optó el año pasado por quedarse en casa por miedo al virus. Pero este salió y se lo pasó de lo lindo. "El año pasado nos la perdimos, pero ahora nos lo estamos pasando fenomenal", exclamó. La vuelta a la normalidad como en el 2019 fue algo muy comentado. "Se agradece estar como antes", aplaudió Carmen Navarro, de 79 años. "Esta la vivimos sin mascarilla", dijo, por su parte, Alexandra García, la madre de los pequeños Vega y Hugo Armesto, que estaban como locos de emoción por ver a Sus Majestades de Oriente. "Este año ya somos mayores así que estamos más nerviosos", anunciaron.

Todas las miradas estaban puestas en la carretera, pero en las aceras hubo historias deliciosas, de cuento de Navidad. Una fue la de Jesús Manuel Martínez, un hombre de 62 años al que hace 15 le diagnosticaron esclerosis múltiple. Nunca, a pesar de las dificultades, se pierde la cabalgata. Ayer, con su silla de ruedas, la vio en primera fila en Viesques. "Está siendo muy animada", celebró, feliz. Dos clásicos que nunca fallan son el entrenador de fútbol Viti Amaro y su padre, Miguel González. Son chóferes de los Reyes desde hace años y el técnico, que ahora vive en Canarias, no se quiso perder la ocasión y volvió a Gijón para coger el volante. Otro que nunca se pierde el desfile es Celestino González, que, a sus 81 años, dice que "disfruta como un crío". Sin embargo, para Águeda García era su primera vez desfilando. Forma parte del Grupo "Trebeyu" y aunque se levantó ayer a las seis de la mañana para ir a trabajar completó todo el recorrido sonriente. "Trabajo en una guardería y me encantan los pequeños. Así que aunque estoy cansada, me está mereciendo muchísimo la pena el haber salido", comentó mientras le llovía confeti.

Pasaban los tractores que tiraban de las carrozas por el ciclo carril de la avenida de La Costa cuando Manuel Caro enfocaba con su móvil al desfile. Estaba haciendo videollamada con su novia, Mariana Ruiz, que vive como él en México. "Nos está pareciendo muy bonita", puntualizó. Justo a su lado, Fátima Castro retransmitió también la cita, pero ella para Canadá, para su hijo, Javier Alonso, que hace en ese país cuarto de la ESO. "Allí solo hay Papá Noel, nada más", detalló. Para emoción, la que tenía en el cuerpo la pequeña Victoria Caminos, que desde la calle San Bernardo vio la Cabalgata con una diadema que ponía "Feliz Cumpleaños". La pequeña nació la víspera de Reyes. "Fue el mejor regalo que le pudimos hacer a su hermano", dijo su madre, Verónica Álvarez, en una jornada que para ellas fue de "no parar" y de "doble celebración".

Una jornada que terminó sin incidentes salvó por una intervención con una mujer que fue evacuada en ambulancia en la calle Felipe Menéndez tras sufrir una bajada de tensión. Todo lo demás fue color, alegría, ilusión y modernidad en una Cabalgata que puso la guinda a una Navidad que, como la "Estrellona" del Náutico, ha brillado con luz propia en Gijón.

La cabalgata de los Reyes Magos cambió las mascarillas del año pasado por un aire "antroxero". Miles de gijoneses desbordaron de ilusión las calles para ver a sus Majestades de Oriente desde Viesques hasta los Jardines de la Reina, en un desfile protagonizado por charangas, grupos tradicionales, disfraces y caravanas con bandas de rock tocando a lo "Barón Rojo", a un gran volumen. Asomaban los últimos rayos de sol tiñendo de cobre las fachadas de los edificios más altos, cuando arrancó, en el colegio Begoña, un desfile de masas, que reunió a lo largo de todo el trayecto a 200.000 almas, según fuentes municipales. Miles de niños llenaron de confeti las calles al paso de los Magos ante la ausencia de caramelos, pero también se notó la presencia de sus abuelos, señal de que el miedo al virus va quedando, por suerte, atrás. Las sensaciones fueron dispares. Los tintes roqueros y carnavaleros gustaron a muchos, pero otros tantos afearon que los motivos navideños se diluyeran entre elementos fuera de temporada. "Ha tenido un toque mucho más moderno que otros años", afirmó Carlos González, junto a sus hijos Noel y Cristina. "Esto no es Navidad", decía Lucía Suárez. La cabalgata fue larga. Salieron más de medio centenar de grupos, 1.150 participantes en total. Aunque todas las miradas estuvieron puestas en Melchor, Gaspar y Baltasar, precedidos por el Príncipe Aliatar. No faltaron grupos tradicionales como "Trebeyu", que se mezclaron con carrozas musicales, como la de la orquesta "Assia". Hubo hasta disfraces. Se vieron pastores y romanos, junto a tuaregs, orientales y hasta egipcios. También desfilaron los miembros del Club Astur Partín y hubo hasta una carroza al más puro estilo "Holy Party".