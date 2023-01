El Jovellanos agasaja a Sus Majestades

"Estoy esperando a jugar con todo lo que me traigan", afirmaba ayer Candela Ferreras, de nueve años, al salir del encuentro con los Reyes Magos en un Teatro Jovellanos, lleno hasta la bandera de niños que se morían de ganas por compartir un rato con Sus Majestades. La rapidez con la que se agotaron las 3.168 entradas disponibles era un presagio del ambiente que se vivió. Los más pequeños rompieron en aplausos y vítores cuando Melchor, Gaspar y Baltasar, precedidos por el Príncipe Aliatar, subieron al escenario. El Rey Melchor fue el primero en dirigirse a los asistentes, mostrándose "encantado de volver a ver las caras y las sonrisas" de los más pequeños de la casa tras unos años complicados. "Ha sido un viaje largo, pero repleto de ilusión", apuntó.

El Rey Gaspar señaló que, aparte de los regalos y los juguetes, los barcos y camellos que han llegado a la ciudad vienen cargados de "afecto y amor", mientras que el Rey Baltasar, muy aclamado, anunció, para gozo de los presentes, que este año "no habrá carbón" para nadie. Aliatar tomó la palabra y desató las carcajadas del público con referencias a Sus Majestades. El Príncipe también realizó una leve advertencia. "Si no están recogidas las habitaciones, no hay regalos", espetó. "Esther está preocupada porque la de Eloy no está recogida", confesó Laura Santos, que acudió al Jovellanos junto a sus hijos Esther y Eloy Rotella. "Estoy un poquito nervioso", admitió el pequeño, de ocho años. "Ha sido muy entretenido estar cerca de los Reyes", remarcó su madre.

"Lo vivo con tanta ilusión como ellos", declaró Itzíar Tamargo, madre de Martín y Álvaro González, que tampoco se quisieron perder una cita tan mágica, en la que la música hizo más amenas las esperas entre los cuatro pases que se ofrecieron y que también pudieron seguirse por streaming. "Muchos nervios y alegría", afirmó tener Julia Martín, de nueve años, sobre lo que sintió durante la recepción con la comitiva real. Eso sí, no se mostró muy exigente con sus deseos. "Como quiero tantas cosas, que me traigan lo que ellos quieran", indicó.

"Están encantados, lo hemos pasado genial", destacó Sara del Campo, que no dudó en llevar a sus hijos, Sara y Guillermo Ablanedo, al Jovellanos para disfrutar de una experiencia inolvidable. Había que reservar fuerzas para la gran cabalgata, por lo que la familia se saltó la llegada de los Reyes al puerto deportivo. "Igual iban a estar muy cansados para después", bromeó Del Campo. Para Andrés Ferreras, padre de Candela, el de ayer era "el día más especial del año". "Y queda lo más grande", en clara alusión a los regalos que hoy miles de niños gijoneses disfrutarán tras un año siendo buenos.