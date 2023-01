Los cambios en la obra de la Comisaría de la Policía Local de Gijón obligan a rehacer todo el plan para su mobiliario

Nuevo retraso en ciernes para la futura comisaría de la Policía Local. La modificación del proyecto inicial del edificio para incluir los nuevos servicios, algunos de ellos no policiales, no solo obligará a modificar el plan inicial para su construcción sino que implicará reelaborar las previsiones para dotarlo de mobiliario y de todo el material necesario para su entrada en funcionamiento. Así lo advierte el sindicato Usipa–Said tras una reunión mantenida con el concejal de Obras Públicas y Proyectos de Ciudad, Olmo Ron. De lo que avisa Usipa es de que la Jefatura de la Policía Local había hecho un pliego inicial que, debido a los cambios, ha quedado desactualizado. También de que el Ayuntamiento aún no ha comenzado a planificar la licitación para comprar el mobiliario y materiales para la comisaría lo que podría implicar que el retraso total para la entrada en funcionamiento de la comisaría sea mayor. "Ni nos han dado plazo para la finalización de las obras ni hay previsión de vestir la nueva comisaría", critica el sindicato.

El asunto de la comisaría viene de lejos. El Ayuntamiento aprobó en julio una modificación del proyecto que incrementaba en dos millones los 7,9 previstos para construir el edificio junto a los Juzgados. Se incluyeron varios ajustes, entre ellos cambiar la ubicación del centro de procesamiento de datos o la urbanización de la plaza que habrá delante del equipamiento. Acciona, la empresa adjudicataria, tuvo que frenar en seco los trabajos a finales de noviembre hasta que el proyecto técnico para sustentar estos cambios estuviera listo. El gobierno local sigue trabajando en ello. De todo esto se habló en la reunión entre Ron y los representantes del sindicato. Además del concejal estuvieron el director general de Obras Públicas y Urbanismo, Pedro Fernández Guerrero, y Javier Uría, jefe del Servicio de Arquitectura y Mantenimiento. Mientras que por Usipa acudieron los delegados de personal José Vallina y José Manuel. La central avisó de que debido a todos los cambios que hay que hacer, el pliego redactado por la jefatura de la Policía Local para dotar de material a la comisaría en el menor tiempo posible había quedado en "papel mojado". "Aún no hay una previsión del dinero que costará todo el mobiliario", aseguró José Vallina. A lo que se refiere Vallina es básicamente a las taquillas, los armarios, los equipos para la sala de tiro y los de la sala de control, que serán los más costosos, entre otras cosas. No hay hecho un presupuesto todavía y será una cantidad importante", puntualizó. Todo ello le lleva a temer que habrá que esperar más de lo inicialmente previsto a que una vez acabada la obra, la comisaría entre de una vez por todas en funcionamiento. "Todo esto implicará, seguro, un nuevo retraso", consideró el sindicalista. Usipa volvió a mostrar su negativa una vez más a que la comisaría acoja también servicios no policiales. Además del centro de procesamiento de datos, que no preocupa tanto porque su personal recibe escasas visitas, la mayor queja está con el departamento de Salud Laboral que estará en la planta baja. y que será muy concurrido. "Nos dicen que va a tener una entrada independiente, pero es un servicio que tiene muchas visitas y el control será muy complicado", remarcó Vallina. Con todo ello, Usipa da por seguro, si no lo daba ya, que no será este gobierno local el que termine las obras de la comisaría de la Policía Local y que será asunto del próximo alcalde o alcaldesa. "Es muy frustrante, porque llevamos mucho tiempo esperando por unas instalaciones dignas. En las que trabajamos ahora están que se caen", finalizó Vallina.