"Fue toda una institución en Las Dominicas de La Anunciata". Así recuerdan en el Virgen Mediadora de Gijón a la hermana María Pilar Bernardo Sánchez, que falleció hace dos días, el 5 de enero, a los cien años. Natural de Sama de Langreo, pasó por varios centros de Asturias y de España antes de llegar al de Gijón, en el que enseñó durante 30 años la asignatura de Matemáticas a centenares de alumnos. Llevó también la secretaría del Virgen Mediadora, donde explican que "dejó huella" por su carácter siempre "abierto y generoso". "Era dinámica y tenía una energía inagotable", apuntan desde Las Dominicas de Gijón sobre la religiosa.

Tras varios años en las Cuencas, María Pilar Bernardo pasó por las Dominicas de Oviedo, de La Felguera, de Reus y de Barcelona y llegó a enseñar también en la ciudad alemana de Friburgo. Siempre estuvo ligada a los números, a la asignatura de Matemáticas. En Gijón pasó los últimos 30 años de su larga carrera docente y ocupó cargos de responsabilidad administrativa en la secretaría de un centro donde la recordaron ayer con mucho cariño. Fue también la encargada de poner en marcha la asociación de Antiguos Alumnos, una entidad que se fijó como objetivo "dinamizar" la vida en el centro. Después, llegó a la jubilación, aunque "nunca del todo". Según cuentan sus compañeros, siempre estuvo muy cerca de lo que acontecía en el Virgen Mediadora.

"Tenía un gran temperamento, ironía y mucho sentido del humor. Animaba todas las celebraciones y siempre se desvivía por el bienestar de todos los profesores y todos los alumnos", indicó ayer la comunidad educativa de Las Dominicas. "Todo el mundo la adoraba. Tuvo una vida de entrega y servicio que recibió todo el amor que entregó. Fue una persona entregada a ayudar a los demás", añadieron desde el centro gijonés sobre una persona muy querida por todos sus integrantes.

Pilar Bernardo protagonizó innumerables historias a lo largo de su paso por el Virgen Mediadora. Una de ellas la cuenta Carlos Martín, actualmente profesor de Historia del Arte en Bachillerato y de Plástica en la ESO. "Fue la primera persona que conocí en el colegio. Me recibió ella en el despacho. Me miraba como diciendo ‘mira a ver chavalín no vengas aquí de guay que esto es un sitio serio’", afirma este docente, con mucho cariño, sobre la que fue su colega. "Todo salió bien y, con el tiempo, Pilar se convirtió en una estupenda compañera, siempre sonriente y con una eterna sorna realmente divertida", añadió Martín. "Los años que coincidimos nos llevamos de maravilla. La recuerdo siempre alegre. Tenía mucho carácter y hasta cuando se enfadaba resultaba entrañable", describió el citado profesor. "Para mí, ha sido una de esas personas que ha merecido la pena tener cerca", finalizó.

Los restos mortales de la religiosa reposan desde ayer en el tanatorio de Gijón–Cabueñes. Su funeral será hoy, a las 11.00 horas, en la iglesia parroquial de San Juan XXIII de Viesques, donde recibirá el último adiós de sus compañeros.