El negocio de impronta familiar que hace historia en San Bernardo

Papel vegetal, láminas con margen, equipos de dibujo técnico, reglas de cálculo... Lo que ahora puede comprarse en la mayoría de papelerías, a mediados del siglo XX era un tesoro difícil de encontrar en Gijón. Aunque sí había un rincón al que acudir: un pequeño local de la calle San Bernardo. De la carencia de estos materiales se dio cuenta Alfredo Suárez al poco de abrir la Librería Industrial en diciembre de 1948. Ahora, sus hijas, Belén y Mercedes Suárez, continúan la historia de este negocio familiar que cumple 75 años en este 2023 surtiendo de una gran variedad de artilugios a los gijoneses.

Para entender su esencia hay que poner el foco en la figura de su padre, fallecido en 2007. "Empezó vendiendo los libros de su carrera. Era delineante y se percató de la falta de estos materiales. Comenzó a viajar a Alemania. Por aquel entonces, los formatos venían sin hacer y había que dibujar los bordes de la lámina. Buscó ese hueco de mercado; el era un innovador en todo. Y mi madre, Natividad González, siempre estuvo trabajando a su lado", relata Belén Suárez. Ella, junto a su hermana Mercedes, comenzó a ayudar a sus padres en la década de los 80: "Nuestra madre ahora tiene 95 años y nos sigue preguntando cuánto vendimos y si tuvimos gente".

Otro hito importante. Ese espíritu vanguardista les hizo crear en los años 60 la Buroteca. Un pionero servicio de suministro de mobiliario y maquinaria de oficina que posteriormente también pasó a ser copistería. "Justo cuando empezamos, surgieron impresoras, máquinas de escribir... Ha sido una constante adaptación a cambios tecnológicos y hábitos de consumo. Sin olvidar las crisis y cierres de fábricas", rememoran ambas.

De esos tiempos queda la esencia guardada en una alargada vitrina con algunas auténticas reliquias. Belén abre la puerta. Saca el primer encargo de impresión que recibió su padre: una tarjeta con anuncios para el extinguido cine Los Campos. También una tarjeta del primer logo de la tienda, de aquella con una "L" negra y un fondo amarillo, que guarda ¡jabón en tiras! Guarda, además, el primer modelo de una calculadora científica, la medalla de oro de la escuela de ingenieros otorgada a Alfredo Suárez... Una foto de la primera tienda y otra de una niña que curiosea entre libros hace retroceder en el tiempo. "Soy yo", señala sonriente Belén Suárez. Después de tres traslados en la misma calle, desde 2007 han vuelto a su lugar original, pero ampliado con dos plantas.

Esa constante necesidad de afrontar nuevos retos late cada día en la tienda de la que también forman parte Virginia López, Miguel de las Heras, Mari Carmen García, Belén Cerro y Ana María Díaz. Ahora, toca enfrentarse a la competitividad del gigantesco comercio online, pero tienen argumentos de sobra para ello. Es el negocio donde siempre deambula una coletilla entre sus visitantes que resulta ser un gran halago significativo: "Vine aquí porque si no lo tenéis vosotros, no lo tiene nadie". Seguramente, más de un lector ha cruzado sus puertas con esa frase en la cabeza. "A pesar de los comercios digitales, aquí seguimos teniendo clientes de toda la vida. Incluso amigos de nuestros padres. Somos casi una asesoría a pie de calle, porque la gente confía en nuestro criterio. Y los precios no son más caros que una compra por internet", defiende Belén.

En sus estanterías rebosan papel de dibujo, rotuladores, pinturas y libretas. Este aniversario lo celebrarán con sorteos e iniciativas. La razón la da Mercedes: "Hay componente sentimental. Es nuestra vida. Lo disfrutas y vives aquí prácticamente".