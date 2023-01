"Que salgan a jugar con los regalos, que en breve empiezan el colegio", comentaba ayer Ángel Tarno mientras presenciaba cómo sus hijos, César y Javier, se batían en duelo con su recién estrenados "láser tag", regalo de los Reyes Magos. "¡Si se pone rojo, estás muerto!", exclamaba Javi, que no ocultaba los nervios acumulados desde la noche anterior. Tal era la excitación que no se ponían de acuerdo para decir la hora a la que se despertaron. A ambos les costó conciliar el sueño a la espera de Melchor, Gaspar y Baltasar.

A las seis de la mañana ya estaban en pie para comprobar qué presentes habían dejado en su casa sus Majestades de Oriente durante su visita a Gijón. Y los Magos cometieron un pequeño error. "Me dieron una cosa que había pedido mi hermano", afirmaba Javier, de once años. Pero todo quedó en familia. "Hay que fomentar que compartan", respondía su madre, Inma Guillén. Ni una coma le ponían los niños a esas palabras. "Tenemos la suerte de que a la consola que le trajeron a Javi pueden jugar dos personas", añadía César, de nueve años, ansioso por seguir "disparando".

El paseo de Begoña fue ayer uno de los espacios preferidos por las familias para estrenar los regalos. En el céntrico enclave, Gonzalo Embil, de siete años, ponía a circular a media mañana su nuevo coche teledirigido, que no paraba de quemar rueda. Gonzalo, su padre, no le quitaba ojo al pequeño, absorto a los mandos del vehículo de juguete, uno de los muchos regalos que recibió ayer. Aparte del coche, se despertó con un robot, unas zapatillas, un disfraz de Sonic... "Estoy muy contento", destacó Gonzalo, al que le costaba decantarse por alguno de los obsequios, abrumado por tanto cariño de la comitiva real. "Me gustan todas las cosas de las que me han traído", aseguraba. Eso sí, Embil no las tenía todas consigo. "También faltan cosas que todavía no me han traído", añadía. Su padre le tranquilizaba. "Aún quedan por visitar algunas casas", le decía al pequeño, que quería exprimir al máximo la jornada para jugar con todo con lo que Sus Majestades le han dado como premio a su buen comportamiento.

A pocos metros, Gabriela Fernández, de apenas tres años, recorría, ensimismada, la zona a bordo de su flamante bicicleta rosa. Dejar de pedalear no era para ella una opción. Los Reyes Magos se portaron bien. Bajo el árbol navideño también le aguardaban un bolso y una mochila, sorpresa de Sus Majestades, ya que Gabriela solo había pedido la bici en su carta de deseos, enviada hace ya muchos días. "Le costó dormir más que otros días", admitía su madre, Berta Gándara, tras una "jornada completa" con la cabalgata como guinda del pastel. "Estábamos todos nerviosos", apuntaba Álvaro Fernández, padre de la niña, que acudió al puerto deportivo y a la recepción del Teatro Jovellanos en la mañana del pasado jueves para ganarse, aún más, el cariño de Melchor, Gaspar y Baltasar. El esfuerzo dio sus frutos.

"Las Navidades son por y para ellos", subrayaba Irene Llana, madre de los gemelos Álvaro y Sergio Díaz y de la pequeña Ainara. Si algo permite el paseo de Begoña es que, mientras los adultos aprovechaban el día soleado para disfrutar en las terrazas, los más pequeños podían estrenar sus regalos. "¡Playeros, playeros!", gritaba un exultante Álvaro, de cuatro años. Estaba, literalmente, como un niño con zapatos nuevos. Las mesas, repletas de muñecos, ropa y juguetes por doquier, apenas dejaban hueco para las consumiciones de la familia, encantada contemplando el gozo de los niños, incapaces de parar.

Para Ainara Díaz, de seis años, dormir no fue tarea fácil en la víspera de una de las mañanas más especiales del año. En ocasiones puntuales, madrugar no importa lo más mínimo. "Creo que habrá dormido dos horas, estaba histérica", subrayaba su madre, para la que cada 6 de enero representa un momento único, no solo para los más jóvenes sino también para los mayores. Los gemelos, frenéticos ante tanto regalo, no podían detenerse, frente a los intentos de su padre, Pedro Díaz, y ante la atenta mirada de su abuela Ana del Toro, que no se quiso perder la cita familiar. "Han sacado muy buenas notas", decía, orgullosa, sobre sus nietos.

Al igual que ellos, miles de niños aprovecharon la mañana en Gijón para desembalar y estrenar los obsequios brindados por unos Reyes Magos que, visto lo visto ayer en las calles, han cumplido las expectativas de los más pequeños, que inundaron los paseos y parques con sus tan anhelados regalos.