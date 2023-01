Tres heridos, uno grave, al recibir varias puñaladas tras salir de un pub en Gijón

Lo que era una animada noche de fiesta terminó en una brutal reyerta a navajazos en El Llano. La Policía Nacional busca al menos a dos hombres por haber dado varias puñaladas a otros tres varones que regresaban a su casa la madrugada del viernes al sábado tras haber estado de copas en un conocido pub de la avenida de Gaspar García Laviana. Los implicados tuvieron un enfrentamiento en plena calle por causas que se investigan y que se saldó con los tres amigos con heridas de diversa consideración provocadas por un arma blanca. Dos sufrieron pinchazos en el cuello y hombros. Las heridas más graves se las llevó el tercero, víctima de un neumotórax a consecuencia de cuatro puñaladas en la espalda. Una camarera del pub del que venían le socorrió en plena calle taponándole las heridas con servilletas de papel para mitigar la pérdida de sangre hasta la llegada de las ambulancias. Fue evacuado directamente al HUCA, donde ingresó grave en la UVI. "Aún estamos en shock", apuntó el propietario del local del que salieron las víctimas.

Los agentes de la comisaría de la Policía Nacional de El Natahoyo se encuentran investigando el caso. A mediodía de ayer aún no se había formalizado ninguna denuncia y tampoco se había practicado detenciones. Los hechos acontecieron pasadas las seis de la madrugada junto a una sucursal bancaria que hay en la intersección entre la avenida Gaspar García Laviana y la calle Leoncio Suárez.

Los tres heridos son amigos y volvían a su casa tras haber pasado la noche en un conocido pub situado en el número 73 de Gaspar García Laviana. Son clientes habituales de este establecimiento, que ya se encontraba cerrado al público cuando sucedió todo. Los hombres se cruzaron con sus agresores y tuvieron un enfrentamiento con ellos. Según fuentes cercanas a la investigación, los agresores son de origen magrebí y, según comentaron varios testigos a este periódico, salían a su vez de otro pub que hay situado en el número 71 de la avenida de Gaspar García Laviana, donde también se encontraban de fiesta. Todo sucedió muy rápido.

Los tres hombres que venían de pasar la noche de fiesta en el citado pub sufrieron heridas de diversa consideración. Las iniciales de las víctimas que fueron apuñaladas en el cuello y la clavícula son I. V. G. y D. G. M. Tenían lesiones de carácter leve. La peor parte se la llevó M. A. F. N., de 42 años, que recibió cuatro puñaladas en la espalda. Quedó tendido en la acera y sus amigos tuvieron que entrar en el pub en el que habían pasado la noche para pedir ayuda. Ahí se encontraban varias camareras recogiendo y haciendo caja. Una de ellas le taponó las heridas para evitar que perdiera excesiva sangre. Sigue ingresado en el HUCA, aunque en principio no se teme por su vida. "Afortunadamente, la chica que taponó las heridas tiene experiencia y sabe cómo actuar en estos casos", expresó el propietario del citado local de ocio nocturno, muy popular en el barrio puesto que también abre como cafetería por el día.

Hasta el lugar de los hechos se trasladaron varias patrullas de la Policía Nacional, aunque no se produjo ninguna detención. Los presuntos autores se marcharon a la carrera de la zona. Las pesquisas siguen su curso, puesto que ayer por la mañana dos agentes de paisano se personaron en el pub del número 73 de Gaspar García Laviana para recabar más datos de lo sucedido. En la calle, apenas quedaban a esa hora rastros de la trifulca. La lluvia había borrado el reguero de sangre que había en la acera. Una operaria de Emulsa sí explicó que había recogido cerca del paso de cebra del cruce entre Gaspar García Laviana y Leoncio Suárez una prenda ensangrentada que tiró a la basura.

A pesar de que las puñaladas que sufrieron los tres hombres, todos ellos de mediana edad, se produjeron a horas intempestivas, los hechos no pasaron desapercibidos para los vecinos de la zona. Los residentes señalaron que las inmediaciones del pub del que supuestamente salían los agresores, el que se encuentra en el número 71 de la avenida de Gaspar García Laviana, suele ser un foco constante de peleas y altercados de todo tipo. Precisamente, una mujer que reside en la zona y prefiere permanecer en el anonimato aseguró ayer que había sentido mucho revuelo a la misma hora a la que se produjo el suceso. "Escuché muchos gritos de chicas. Un hombre, que por el tono de voz me pareció español, empezó a gritar ‘moro de mierda’ y ‘cobarde’. Era ya muy tarde", aseguró. "Las peleas por aquí son tan frecuentes que yo ya ni me asomo por la ventana para ver qué es lo que pasa. Sin embargo, por los ruidos de esta sí que me desperté", concretó.

Los dueños de los comercios, que se encontraban cerrados en el momento en el que ayer se produjeron los hechos, también indican suelen producirse altercados nocturnos en esas calles. Muchos vecinos de la zona no dejaron ayer escapar la ocasión de poner sobre la mesa la mala racha que llevan últimamente. Se da la circunstancia de que el número 71 de la avenida Gaspar García Laviana es el portal en el que vivía la pequeña Olivia García, la niña de seis años presuntamente asesinada por su madre con un cóctel letal de pastillas tras haber perdido su custodia hace más de dos meses.

