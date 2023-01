Roba un bolso y se gasta cuarenta euros en el sorteo de la ONCE

Amplia intervención de la Policía Nacional entre la calle San Antonio y la plaza del Seis de Agosto por una mujer que le robó a otra el bolso y se gastó 40 euros en lotería de la ONCE. Varios agentes acudieron al lugar de los hechos para socorrer a la víctima, llamada Eva Maseda. "Llegué a una tienda de la calle San Antonio y entré a saludar un segundo, pero había dejado el coche aparcado con la puerta abierta", explicó la afectada, que rápidamente se dio cuenta de que le faltaba el citado bolso y se dispuso a cancelar las tarjetas de crédito.

Esta maniobra fue clave porque la responsable del hurto, otra mujer conocida en la céntrica plaza por ponerse en esa zona a pedir limosnas, había cogido el bolso con el objeto de comprar lotería. Se gastó 40 euros en décimos de la ONCE. "Iba para mi casa y me llegó el aviso de que estaban intentando a hacer una compra con la tarjeta", explicó Maseda. La supuesta ladrona llegó a intentar hacer otra compra por la misma cantidad, pero no le fue posible. Fue retenida por la Policía Nacional en la calle Munuza. Explicó que había tirado el bolso en una esquina de la calle Begoña, pero la prenda ya no estaba ahí.