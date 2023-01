Somió remata la Navidad con San Julián

"La ilusión de celebrar siempre está ahí", afirmaba ayer Soledad Lafuente, líder vecinal de Somió, tras la misa solemne que tuvo lugar en la iglesia de San Julián, adonde los vecinos acudieron en masa para honrar a su patrono. "Es un día para hacer parroquia", reivindicó. El festejo no pudo ser completo durante la mañana. La lluvia hizo efectiva su amenaza e imposibilitó la procesión que estaba prevista. No obstante, la música estuvo más que presente gracias al coro parroquial y a la banda de gaitas "Conceyu de Xixón", que ayudaron a generar el ambiente festivo que se buscaba. "La gente estaba muy animada tras la Navidad", aseguró Soledad Lafuente. "Es un gran cierre a esta época", valoró.

"Aunque no haya procesión, todo lo demás salió muy guapo", destacó la representante vecinal tras asistir a la ceremonia, oficiada por el párroco Luis Muiña y en la que el recital musical ofreció "canciones muy participativas". Asimismo, los vencedores del "V Concurso de belenes familiares" también recibieron el reconocimiento de los presentes, que mostraron unidad en una mañana de muchas emociones. Lafuente ensalzó el valor del día de San Julián para encontrarse con gente a la que, por norma, no se suele ver en las misas y eucaristías parroquiales. "Es una cita muy tradicional", sostuvo Soledad.

El acto conmemorativo de ayer, además, gozaba de un significado especial en Somió, ya que supuso la despedida temporal a la iglesia de San Julián, a la que le esperan alrededor de seis meses de obras que abarcarán múltiples ámbitos: instalación eléctrica, suelo, calefacción, limpieza, etcétera. En el proceso, las eucaristías y las actividades se celebrarán en el convento de clausura de las Agustinas Recoletas. "No está mal cerrar con San Julián", confesó Lafuente, que explicó que se había acordado con la empresa ejecutora de los trabajos que Somió pudiese poner el broche a las Navidades en la iglesia. "Mañana (por hoy) tenemos que venir prontito para ir recogiendo todo", apuntó Lafuente. Entre las cosas que se desplazarán temporalmente está el belén monumental, en el que el desierto ha copado el protagonismo, así como todos los adornos navideños que han engalanado la iglesia durante estas semanas.

"Me estrené aquí de cura hace 66 años", reveló Alberto Torga, que no se quiso perder una cita tan marcada para los vecinos. "El día de San Julián siempre ha sido un día de frío o de lluvia", señaló Torga, atinado en su afirmación y que se mostró apenado por la suspensión de la procesión. "Sin ella, es menos San Julián", aseveró Torga, residente en Nava y que esta semana cumplirá la friolera de 90 años. El paso del tiempo no le impide disfrutar de los momentos más bonitos para juntarse con los suyos. "Hoy es un día de alegría", recalcó Torga, deseoso de vivir el ambiente de celebración que Somió recuperó en la jornada de ayer.

Para Avelina Rodríguez, la ausencia de procesión no era motivo para empañar un día "de ilusión", enmarcado en la finalización de la Navidad, unas "fiestas tan entrañables y familiares". Rodríguez incidió en la importancia de volver a juntarse tras el duro periodo pandémico que limitó la actividad parroquial. "Ya estábamos deseando estar con tranquilidad y confianza", declaró la vecina, encantada de ver a caras conocidas en un homenaje en el que la afluencia comprendía niños, familias, veteranos... Todos querían recuperar el tiempo perdido y San Julián era la mejor "excusa" para hacerlo.

El festejo parroquial, que no se frenó en la iglesia, continuó con una comida de confraternización en el restaurante Somió Park a la que asistieron más de medio centenar de personas. En el turno vespertino, se procedió a la entrega de premios del "I Concurso de iluminación navideña de casas y jardines 2022", que ganó Arancha Martín, con el que la parroquia puso fin a una de sus jornadas más emblemáticas en la que San Julián se llevó todos los focos. No lo hizo la lluvia, que trastocó los planes del evento pero no evitó las ganas de celebración de los "somionenses" más fieles a su patrono.