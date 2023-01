Los vecinos dejan los consejos de distrito por falta de dinero y escasa ejecución

La Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la zona urbana (FAV) decidió ayer abandonar los consejos de distrito reactivando el plante que ya habían dado en anteriores ocasiones, ante la ausencia de inversiones previstas para que se canalicen en este órgano en el proyecto de presupuestos municipales de 2023 y la "escasa" ejecución de las previamente aprobadas. La directiva de la FAV se reunió en la tarde de ayer, horas después de que su presidente, Manuel Cañete, participara en la reunión el Consejo Social de Gijón, en la que ya criticó esas cuestiones. El Ayuntamiento ha convocado Consejos de Distrito, a partir de hoy, para presentar el proyecto presupuestario. Los representantes vecinales no estarán.

"Hace ya varios años que los Consejos de Distrito han dejado de ser funcionales y útiles para la ciudad, por la incapacidad del gobierno municipal de llevar a cabo las inversiones y ejecutar las obras acordadas en los distritos", señaló la FAV a través de un comunicado firmado por su presidente en el que anuncia que se retoma "el plante" que en su día ya hizo la FAV. Ahora, por "la ausencia de un mínimo gesto del gobierno municipal por revertir esta situación".

Horas antes, tras el Consejo Social, Cañete ya había lamentado que "en el borrador de presupuestos no se contempla una partida destinada a distritos", recordó que en el presupuesto de 2022 se consignó un millón de euros para inversiones a decidir en los Consejos de Distrito, matizando que su ejecución ha sido muy baja. De ahí el plante "como ya hicimos en 2017, con el último gobierno de Moriyón, porque los Consejos de Distrito quedaron vacíos de contenido, con obras pendientes de las que no se ejecutaba ninguna" y ahora vuelven a estar "vacíos de contenido", opinó.

Cañete añadió que en el Consejo Social pregunto "si en Participación Ciudadana aparece la partida de gasto contemplada para distritos y se nos ha dicho que no, que ya se explicará el porqué, pero es un tema que nos preocupa, porque es rebajar el grado de participación". El dirigente vecinal agregó que "lo que se ha presentado es un borrador y no hemos oído a las fuerzas políticas pronunciarse, con lo que no sabemos si realmente verá la luz o no el presupuesto", algo que le preocupa, dado que "necesitamos un presupuesto", opinando que no habrá tiempo para aprobarlo en febrero, como se pretende.

Por su parte, el representante de la federación vecinal de la zona rural "Les Caseríes", Miguel Ángel González–Posada, pidió en el Consejo Social "que se nombrase una comisión de estudio" sobre el presupuesto. El objetivo, indica, era demorar la tramitación para lo apruebe "la corporación que salga nueva, para no se vea supeditada ni a una prórroga, ni a unos presupuestos que vienen con engañiflas", explica, añadiendo que "en este borrador la zona rural estamos desaparecidos".

Mientras, otros miembros del Consejo Social coincidieron en la conveniencia de que se aprueben. "Lo que se espera desde todos los sectores, desde todos los ámbitos, es que las fuerzas políticas lleguen a consenso cuanto antes y que no se tenga que tirar de prórroga. Es la petición general de todos", señaló Sara Menéndez, presidenta de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, quien indicó que "una vez que tengamos presupuestos habrá que trabajar más en esas líneas finas de proyectos y actividades a realizar, pero ahora mismo tampoco se puede definir nada", donde los comerciantes esperan que haya partidas sostenibilidad y digitalización.

La Universidad pide un presupuesto para cumplir el convenio

Pedro López Ferrer, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Gijón señaló que «nos gustaría opinar más sobre todo en los capítulos de inversión, pero para nosotros lo importante es que se celebren estas reuniones, que la inversión del Ayuntamiento sea relevante y que se ejecute al cien por cien a poder ser y, dicho esto, que se aprueben los presupuestos. Es mucho más importante aprobar los presupuestos que cualquier otra cuestión secundaria».

El rector, Ignacio Villaverde apuntó que para la Universidad «es importante que el Ayuntamiento apruebe unos presupuestos, porque hemos alcanzado un acuerdo con el Ayuntamiento de Gijón y una revisión del convenio que tenemos con el Ayuntamiento», por lo que es importante «que estos presupuestos se aprueben y se aprueben cuanto antes, para poder ejecutar todas esas acciones que queremos llevar a cabo para mejorar el Campus».

Ángel Lorenzo, presidente de Otea en Gijón, señala que «creemos que es necesario y urgente la aprobación de los presupuestos y más siendo año electoral. Nos hubiese gustado un incremento en la aportación a Divertia porque lo vemos básico para las distintas actividades festivas de nuestra ciudad».

En cuanto a los sindicatos, el secretario general de la Unión Comarcal de CC OO de Gijón, Víctor Manuel Roza, indicó que «desde Comisiones entendemos que no puede haber una prórroga presupuestaria, debería de haber un acuerdo de todos los grupos, porque es el bien de la ciudad, porque, gobierne quien gobierne, tener presupuestos siempre hace que las cosas sean más fáciles y más viables». Además incidió en el incremento de costes financieros por la subida de intereses, que van a hacer «que este Ayuntamiento pase de pagar de 0,2 millones a 1,8 millones de euros; es muchísimo dinero y habrá que tenerlo en cuenta».

Tony Fernández, secretario de organización de la Unión Comarcal de UGT de Gijón, señaló en el mismo sentido que «esperemos que haya presupuesto municipal, por el bien de la ciudad, porque si no hay presupuesto, todo se dilata en el tiempo, a lo que se une que vamos a entrar en un periodo electoral que ya ralentiza la actividad económica», agregando que «para la actividad económica que no haya presupuestos es un desastre».