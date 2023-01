El agresor del padre Chus culpa al excura de comentarios sexuales y contra el Islam

Por criticar su religión y por proferir palabras de contenido sexual. Estos dos son los argumentos del marroquí de 21 años que, en julio del año pasado, hirió de gravedad a Jesús María Menéndez, conocido popularmente como el padre Chus, con un cuchillo y un plato de loza roto en el piso del exsacerdote, en la calle Donato Argüelles. Este individuo, que cumple prisión preventiva desde que fue detenido por estos hechos, se enfrenta a un delito de asesinato en grado de tentativa por el que el Ministerio Fiscal solicita una condena de nueve años de cárcel. No hay acusación particular. Ahora, este joven acaba de presentar su escrito de defensa en el que solicita su libre absolución, aunque según explica su abogado a LA NUEVA ESPAÑA, intentarán al menos una rebaja de los cargos a homicidio en grado de tentativa.

El ataque sufrido por el padre Chus en su vivienda tuvo lugar en el mes de julio. El ahora procesado frecuentaba en ocasiones el piso de Donato Argüelles, muchas veces para comer, ducharse o para cargar su teléfono móvil. Según el escrito del fiscal, este joven musulmán atacó a Jesús María Menéndez en la cocina, con un cuchillo, "sin mediar palabra" y cuando su víctima estaba "sentada, desprevenida e inerme" con el objetivo de "quitarle la vida". El cuchillo se rompió y entonces cogió un trozo de plato de loza que se había partido con el que volvió a acometer contra su víctima, que sufrió heridas en el cuello que le mantuvieron hospitalizado. Incluso, con otro cuchillo intentó volver a apuñalarle en el estómago. Otros dos convivientes, al oír los gritos, lograron separar a este joven de su objetivo, pedir ayuda sanitaria y retenerle hasta la llegada de la Policía.

No obstante, según el implicado, o al menos así consta en su escrito de defensa, el ataque se produjo porque el padre Chus criticó su religión y porque le dijo palabras de contenido sexual. En su relato de los hechos este joven musulmán sostiene que había acudido a comer a casa del padre Chus, con la intención de hacerse unos huevos fritos. "Me dijo que si quería huevos tenía los suyos", describe el encausado en su escrito de defensa. Tanto en esta versión, como el día que declaró ante el juez de guardia, reconoció la autoría de esta agresión por la que el exsacerdote no ejerce acciones judiciales en su contra. En la causa no constan informes forenses que atenúen la conducta de este joven, ni por enfermedad ni por consumo de sustancias.

Al poco de recibir el alta hospitalaria, el padre Chus compartió su versión de lo ocurrido con este periódico, restando importancia a los hechos y justificando la actitud del joven, "que es una persona con problemas". Sí coinciden las versiones en que el acusado ese día llegó con la intención de comer allí y hacerse "unos huevos fritos". "De vez en cuando también venía a comer, pero siempre traía su comida de la Cocina Económica". Pero el día de autos el joven llegó tarde y se quedó sin alimentos. "Le dije: ‘no tienes nada que hacer en todo el día, ¿cómo no vas puntual a la Cocina Económica? Pero nada más", explicó el padre Chus a este diario. Y añadió: "Menos mal que estaban en la habitación un ruso y un búlgaro que me lo quitaron de encima. Fueron ellos los que me salvaron, porque si no, me mata. Pero son cosas que pasan".

Así las cosas, ahora, tras presentarse el escrito de defensa, solo falta que se fije una fecha para la celebración de la vista oral. Este individuo está cumpliendo prisión provisional y no está previsto que salga del Centro Penitenciario de Asturias hasta que tenga que declarar ante el tribunal de la sección octava. A los años de prisión se suma la petición, por ser ciudadano irregular, de la expulsión de España durante una década.