Los bomberos que rescataron al surfista en Peñarrubia: "Se encontraba fatigado, pero salió bien"

Integrantes del servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de Gijón intervinieron ayer por la tarde para rescatar a un joven de 32 años que perdió su tabla "por un golpe de mar" cuando se encontraba surfeando junto a un amigo en la playa de Peñarrubia. "Cuando llegamos estaba agarrado a la tabla del otro surfista; los teníamos a unos 20 o 25 metros y me lancé a por ellos. Estaban ya fatigados", relata Jorge Alonso, Chordi, el bombero que se zambulló en el agua para sacar al surfista afectado. "Cogimos primero al que no tenía tabla, y el otro ya pudo salir más fácil. Era una zona de mucha corriente y nos dejamos llevar un poco con el agua; la verdad que el chico mantuvo la calma y puso de su parte", añade el bombero, que actuó junto a Pablo López Aces y Rafa Escandón en el rescate de ayer.

El incidente tuvo lugar por la tarde y fueron paseantes que se encontraban por la zona quienes avisaron a emergencia. Rápidamente se desplazaron cuatro efectivos desde el parque de Roces y otros dos más a por la moto de agua que Bomberos tiene en el puerto deportivo. Se sumó el helicóptero y la lancha de Salvamento Marítimo. La zona no era de fácil acceso y había oleaje. "Es una playa que genera muchas corrientes en la orilla, y al ser pedrero no hay muchos canales de salida entre las rocas; no era una marea grande, pero sí había pleamar", describe Alonso, aficionado también al surf y al mar en su tiempo libre. "Al final salió bien", celebran.

Más sesiones "prácticas"

La intervención de los bomberos resultó satisfactoria y el joven afectado pudo volver a la orilla en perfecto estado. "Hoy estábamos más tranquilos, porque por la zona ya estaban los compañeros en la moto de agua, la de Salvamento y el helicóptero; porque el mar te puede llevar y al menos por ese lado estábamos más protegidos", coinciden Chordi Alonso y Pablo López, que ven necesaria una mayor formación en rescates acuáticos para los integrantes de este servicio municipal. "Hacen falta muchas más prácticas de rescates en el mar, porque esto es otro mundo, que no depende tanto de ti. Es un entorno hostil y siempre pedimos más prácticas", destacan los integrantes del servicio. Y, además, perciben que en los últimos tiempos está habiendo incremento de este tipo de incidentes con practicantes de deportes náuticos. "Cada vez hay más cursillos y más gente empieza a hacer surf, y están aumentando estos casos", coinciden los bomberos, que ayer solventaron "rápido y bien" el rescate en la playa de Peñarrubia.