Los distritos no tendrán obras hasta que no acaben las de años anteriores

Los problemas en los últimos ajustes en el borrador del presupuesto, los retrasos acumulados por la pandemia que solaparon las obras del 2021 y el aumento del coste de los materiales. Esas, y que la gran mayoría de las actuaciones del año pasado están aún sin realizar, son las razones por las que el gobierno local ha decidido no presupuestar el millón de euros que le corresponderían a los Distritos para el 2023. La meta del Ayuntamiento es aprovechar el presente curso para aligerar el tapón de trabajos pendientes del 2022 y algunos del 2021. La mayoría de ellos se harán tirando de los remanentes y algunos ya se han incluido en el borrador presupuestario para este ejercicio. Todo ello lo detalló ayer la concejala de Distritos, Dolores Patón, en una desangelada convocatoria de los consejos del Centro, Este y El Llano por el plante de las asociaciones de vecinos, al entender que esta fórmula "ha dejado de ser funcional". Un plante que secundó Podemos-Equo y que se sumó a las ausencias de los representantes de Foro y de Ciudadanos, lo que provocó un gran vacío en el salón de actos del Antiguo Instituto para escuchar lo que el Ayuntamiento tenía que decir. "Hemos decidido no presupuestar porque no íbamos a poder hacer ninguna obra este año y la idea que tenemos es poder acabar lo comprometido", explicó Patón.

La reunión de los distritos duró dos horas y a ella estaban llamadas las asociaciones de vecinos, los centros escolares y de salud, representantes de instituciones deportivas, los vecinos elegidos por la Alcaldía y representantes de partidos políticos. Normalmente, se convoca un consejo por distrito, pero ayer eran tres a la vez. Con el plante de los vecinos, algo que ya sucedió en los tiempos de Foro y a principios del presente mandato, apenas acudieron quince personas al Antiguo Instituto. Quince personas para escuchar a tres concejalas porque además de Dolores Patón estuvieron la portavoz del gobierno local, Marina Pineda y la concejala de Participación Ciudadana, Salomé Díaz Toral. Serían cuatro si se cuenta a Carmen Saras, que estuvo entre el público como concejala del Distrito Centro. Tampoco asistieron los representantes de Ciudadanos, ni de Foro, ni de Podemos-Equo. La coalición morada y verde explicó que secundaba la postura de la Federación de asociaciones de vecinos, que se negó a acudir tras haber salido descontenta de la celebración del Consejo Social, hace dos días en el Ayuntamiento. "El ninguneo del gobierno a los consejos de Distrito es inadmisible. El PSOE hace las cosas como considera, unilateralmente. Y lo único que quiere escuchar del resto de gentes es un ‘sí’, ni una palabra más", afirmó ayer la portavoz de Podemos, Laura Tuero. Los vecinos dejan los consejos de distrito de Gijón por falta de dinero y escasa ejecución La polémica estaba servida desde por la mañana porque Marina Pineda, durante su comparecencia para explicar los acuerdos de la Junta de Gobierno, ya habló sobre el tema. "Es una pena y hay que lamentar que la FAV no considere la posibilidad de acudir a unos consejos donde se les tiene que dar las explicaciones que están pidiendo", expresó la edil socialista, en referencia al enfado de este colectivo, compartido también por la Federación rural, por los sucedido en el Consejo Social. "Lo que se da en esa reunión es una información general del proyecto presupuestario. El detalle de las informaciones de Distritos se deben dar en los consejos de Distrito", prosiguió Pineda. "Ya se le dijo al representante de la federación urbana y rural que hoy –por ayer– se les daría la información de los proyectos del 2021 y el 2022", finalizó la portavoz del gobierno local. Pero ni por esas. Las asociaciones de vecinos se mantuvieron en su decisión inicial y no acudieron a la convocatoria de ayer. Está por ver cuáles de ellas deciden acudir a la de hoy. El encuentro sirvió, por otro lado, para explicar porque no habrá un millón de euros para las obras propuestas por los consejos de Distrito para el 2023. Las razones son las que dijo la concejala de Distritos. "Las obras del 2022, al ir con un año de retraso, deberían salir en el 2023", remarcó Patón. El atasco es importante. Todas las obras del 2020 están terminadas, salvo el arreglo de la pista polideportiva y de los vestuarios de las instalaciones deportivas de El Lauredal, que está pendiente del Patronato Deportivo, así como los vestuarios de la cancha deportiva de Baldornón, a los que le queda el acta de replanteo. Si bien, las del 2021 y 2022 acumulan retrasos severos. De las 18 del 2021, que tendrían que haberse hecho en el 2022, están finalizadas el área recreativa de La Camocha, el acondicionamiento de la pista de Lloreda, el plan de mejora de instalaciones deportivas de la zona Sur y la pista de Laviada. También obras en el colegio Noega, el ensanche de la acera del colegio La Atalía, el asfaltado del camino del Tate en Jove y el ensanche de la carretera de La Pedrera. Algunas, como la renovación del parque de la calle Electra, con 130.000 euros de inversión, ya pasan al 2023. Del 2022 no hay casi nada hecho. Está en ejecución la sustitución de tuberías en el camino de la Bomba , en Jove, y obras menores en las asociaciones de Pescadores y Laviada.