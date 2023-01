"Visibilizar la homofobia es clave para tomar conciencia social"

Daniel Lovi (Oviedo, 1986) es fotógrafo y videógrafo documental, con experiencia en fotoperiodismo y reportajes internacionales. Esta tarde, a las 19.30 horas, se proyectará en la Escuela de Comercio su trabajo documental "Engarradiella", la primera obra que se ofrezca en Gijón dentro de la undécima edición de la programación de MUSOC (Muestra de Cine Social y Derechos Humanos).

–¿Qué importancia tiene para usted que su obra se proyecte en el MUSOC?

–Llevo varios años dedicándome al documentalismo. Pero es el primer trabajo grande que hacemos. Lo próximo que verá la luz será un trabajo sobre el suicido, un proyecto en el que llevo dos años y medio trabajando. He hecho también reportajes en Fukushima o en Colombia. El MUSOC es clave no solo por la gente que trabaja para sacarlo adelante, sino por las redes que se tejen entre los participantes, es algo que enriquece mucho a la región.

–Aborda temas como la homofobia o el suicido. ¿Qué importancia tiene visibilizarlos a nivel audiovisual?

–Lo principal para abordar cualquier problema a nivel social es nombrarlo. Una vez que eso sucede, se le da forma y se pude presentar. Es clave que se visibilice para poder tomar conciencia y ver qué se puede hacer a nivel individual y como sociedad para solucionar ese problema.

–Su proyecto "Engarradiella" nació a través de un disco musical para analizar la homofobia desde las letras de algunas canciones de la música y escena punk. ¿Por qué dieron el salto al plano audiovisual?

–Durante la grabación, en la pandemia, reflexionamos mucho sobre qué más podríamos aportar. Veíamos que esa parte personal era muy interesante, para entender mejor el proyecto. Por eso, lo hablamos y consideramos que era necesario profundizar narrativamente.

–¿A qué ejemplos de letras y grupos hacen mención?

–Una canción con referencias homófobas es "Escupe", del grupo "Cicatriz", un gran referente de la música punk. También hay otros ejemplos de canciones ofensivas a las que, por el contexto de su momento, no se les daba el valor ni se medía el daño real que hacían, porque había otras problemáticas. Entre ellas está la canción de "Nun yes tu", de "Los Berrones". Categoriza a las personas, presenta el regreso de un "maricón". Quizás no tiene una maldad directa como en "Escupe", pero hay que reflexionar sobre esa forma de expresarnos, porque hay que pensar en todas las personas.

–¿Se han dado pasos para erradicar la homofobia en la música?

–Hay que entender cada contexto y cada momento. Hay avances, estamos mucho mejor que hace 20 años, somos plurales, pero como en todo no podemos relajarnos. Hay que estar en alerta por esta problemática y por cualquier otras, debemos ser exigentes para que nuestro listón no baje. Es positivo que grupos como "Fe de Ratas", "Desakato", "La Morgue" o "Escuela de Odio", que son importantes, se sumen a este proyecto para demostrar que existe una solidaridad y esperanza, que todo no es tan negativo.