La Alcaldesa carga contra el plante de las asociaciones de vecinos: "Es alucinante"

Otra vez como a finales de 2020. Con un monumental choque entre la Alcaldesa y el movimiento vecinal a cuenta del modelo de participación y los consejos de Distrito. Unos consejos que ayer se celebraron para los colectivos del Sur, Oeste y la zona rural y que se saldaron otra vez con el plante del movimiento vecinal acordado por la Federación de asociaciones de vecinos (FAV), que no acudió a las citas por la decisión del gobierno local de no presupuestar nuevas obras hasta que no se finalicen las del 2022, la mayoría de ellas sin hacer, a causa de los retrasos de la pandemia. La FAV pide "dotar de contenido" los consejos para evitar que "sean meras reuniones informativas". Ana González cargó contra el plante vecinal. "Lamento mucho su decisión y creo que parten de un error", aseguró. "Es alucinante", remató.

Lo curioso con esta nueva crisis de los Distritos que se abrió tras la celebración del Consejo Social es que las dos posturas asumen que el modelo "está agotado". Lo que no comparte la Alcaldesa son las formas de los vecinos. "No han visto los datos. Dicen que no hemos cumplido, pero no es cierto. Prácticamente la totalidad de los proyectos de 2020 y de 2021 se han hecho", apuntó. "Ya les advertimos que llevamos un año de retraso y de que en 2022 estábamos licitando cosas que se harían en 2023", añadió la primera edil sobre el tema.

Se refirió al plante tras el Consejo Social. "Les dijimos que los Distritos están para presentar los datos y no van. Me parece alucinante. Me sorprende que nos comparen con el gobierno anterior... que no presentó resultados", apostilló. Coincidió en que el modelo de participación debería cambiarse. "Se dice que está agotado y es verdad. Estamos trabajando en ello, pero los modelos de participación se agotan igual por todas las partes. No solo por un lado", dijo en referencia a la FAV y a su presidente, Manuel Cañete, al que mandó un mensaje muy claro. "Me extraña que no quieran ir a la rendición de cuentas, muchísimo. Supongo que cada uno tiene su actitud. Esto será de la veteranía del que ya sabe que rendición de cuentas vamos a hacer por haber estado ahí tanto tiempo", remató.

Cañete achacó la decisión de no presupuestar el millón de euros para los Distritos este año a "una mala gestión". "Estamos como en el 2017 (cuando la FAV se fue de los órganos de representación en tiempos del equipo de Foro). Recuerdo que entonces, Marina Pineda –actual portavoz del gobierno local– aplaudió que nos fuéramos y criticó al gobierno. Reconocer que no se han hecho las obras evidencia que no se han hecho bien las cosas", insistió el líder vecinal, que destacó que, en 2020, accedieron a volver a los consejos tras la promesa del gobierno local de rehacer el modelo participativo vinculado a la Agenda 2030. Algo que no se ha concretado. "Vale para todo. Para el ‘cascayu’, para esperar por Tabacalera y para el vial de Jove", lamentó Cañete. "Esto no es una cuestión de dinero. Es una cuestión de dotar a los consejos de contenido. Queremos ser partícipes de más. Estas reuniones no pueden ser un paripé. Los colectivos que ahora somos menospreciados también dimos la cara con el covid", zanjó.

Las críticas de las asociaciones de vecinos y de los colectivos de los Distritos siguen esta línea. "No pintamos nada. Ya podemos participar muy poco, pero si encima no hay presupuesto ¿para qué vamos a ir?", se cuestionó la presidenta de la asociación del Centro, Maite Martín. "Los consejos tienen que tener contenido, que se pueda participar. Que en el 2023 se vaya a hacer lo que no se hizo no influye en nada para que se quite la partida", añadió. Florencio Martín, de Laviada, sí que acudió al consejo celebrado hace dos días. "Fui para decir que el funcionamiento no es el correcto. La participación es que los vecinos podamos proponer antes de que se haga el presupuesto para poder incluir cosas. Cada asociación debe proponer qué hacer y luego los técnicos decidir que se hace", argumentó.

La Federación rural "Les Caseríes" sí que acudió a la convocatoria de ayer, presidida por el concejal de la Zona Rural, José Ramón Tuero; el director económico municipal, Isaac Sánchez; y la concejala de Distritos, Dolores Patón. "Hemos salido decepcionados", apuntó el líder rural, Miguel Llanos, que ligó la salida de su colectivo al próximo gobierno local. "Esperaremos a ver si hay presupuestos de distritos o no", indicó.

Las críticas en la zona urbana fueron más. Ángel Ramos de El Llano–Fumeru, tampoco fue. "El modelo no funciona. Lo están estrangulando, dejándolo sin contenido", afirmó. Juan Marcos Madrigal, de la asociación Identidad para ellos y ellas, es el representante de colectivos sociales del El Llano y comparte esta línea. "El modelo está bien, pero no se está cumpliendo nada. Deberían servir para analizar temas más del día. Cosas que interesan a los vecinos como la movilidad o la seguridad", analizó. Pablo Belderraín, de los centros médicos del Este, también opinó. "Las instituciones sanitarias tenemos que seguir estando, para estar activos con la comunidad, sea con este modelo u otro", apuntilló.

Tita Caravera, de La Arena, también fue crítica. "No tenemos la culpa de que las obras no se hayan hecho. No tenemos opción de introducir nada en un presupuesto ya cerrado", lamentó. Álvaro Tuero, de El Natahoyo, tampoco acudió para seguir lo aprobado por la FAV aunque le gustaría haber ido. "La vuelta debería a ser a todo el modelo de participación y las asociaciones debemos también hacer autocrítica. Funcionaba todo antes mejor que ahora, pero es que lo que se aprueba luego se ralentiza mucho. También antes había más implicación de las asociaciones", matizó.

Héctor Colunga, coordinador de la Fundación Mar de Niebla, es el representante de los colectivos sociales del Oeste. "Hace falta inversión de la administración para que sean espacios donde no solo salgan unas obras, sino que para que entre convocatoria y convocatoria las entidades podamos hacer un trabajo con el resto", postuló. Por su parte, Miguel Bernardo, de Nuevo Roces, también pidió un cambio. "Ahora se circunscriben a transmitir una información cerrada y un reparto de dinero para obras que en ocasiones no se ejecutan", finalizó.