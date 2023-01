La alcaldesa, Ana González, apeló ayer de nuevo a la "responsabilidad política" del resto de grupos para sacar adelante los presupuestos municipales del año en curso. Durante una visita al centro de empleo APTA para usuarios con discapacidad, defendió que su equipo de gobierno podría gobernar en prórroga hasta las elecciones de mayo, aunque reconoció que "sería más difícil", pero defendió la aprobación de las cuentas "para el equipo siguiente" y advirtió de que no sacarlas adelante podría suponer un momento de "parálisis" en el Ayuntamiento por el proceso electoral. "El ritmo de inversión y de ejecución se acumula o se acrecienta precisamente a partir de mayo. Y no puede ser que cuando tengamos que empezar como Ayuntamiento y como ciudad a coger ritmo, lo perdamos", indicó.

Respecto a APTA, la Regidora reconoció ayer que no acudía a la reunión programada con la junta directiva con demasiadas buenas noticias. Luis Ángel Simón, administrador único, señaló que la entidad se ha recuperado de la apurada situación financiera en la que se encontraba hasta 2016, cuando la marcha de ONCE como gestora dejó al grupo en manos de las familias de los usuarios y con Simón al frente. "Somos sostenibles y estamos muy lejos del concurso de acreedores", defendió. Sin embargo, explicó que había pedido ayuda al Ayuntamiento para lanzar un programa de empleo que ayudase a dar trabajo a los usuarios con un grado de discapacidad tan algo que no están logrando acceder a ningún tipo de puestos de trabajo.

"Tienen mucha voluntad", aclaró Simón, pero por su condición no pueden encargarse de tareas productivas, ni siquiera de muy baja exigencia. APTA cree que, si el Ayuntamiento o el Principado le prestan ayudan, podrían incluir a estos usuarios en tareas laborales más de tipo auxiliar, con la asistencia constante de otros empleados, para que los implicados pudiesen mantener su independencia e integrarse. González, sin embargo, recordó que "por competencias", el Ayuntamiento no puede contratar a estos usuarios directamente, solo por concurso público, pero se comprometió a buscar alternativas.