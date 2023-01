El AMPA del Rey Pelayo: "Todos los niños están bien"

Mensaje tranquilizador desde la Asociación de madres y padres del colegio público Rey Pelayo, donde esta mañana han tenido que intervenir los bomberos y la policía local por un derrumbe en el forjado del suelo de una clase de la planta baja del centro. La presidente de este colectivo, Carla Gallego, explicó que los 200 estudiantes del centro se "encuentran bien" y que ya están "todas las familias avisadas". El incidente se produjo por la noche, cuando no había nadie en el colegio y por tanto, más allá de los daños materiales, no hay que lamentar ningún daño personal. "Estamos esperando a que nos digan la valoración los técnicos municipales. Menos mal que ha sido por la noche", expresó esta mañana Gallego, que se encontraba en su puesto de trabajo cuando trascendió lo sucedido.

"De momento vamos a esperar a la valoración que se haga y cuando se sepa lo que es y lo que conlleva nos pondremos a ver el porqué", incidió la presidenta del AMPA. "Por ahora, ha sido solo el susto, pero no sabemos nada más", aclaró. "No sabemos mucho más. Lo que sí podemos decir es que no hay ningún niño en riesgo y ahora hay que esperar al informe pertinente que se haga", expresó. Lo que está claro por ahora es que las clases quedan suspendidas en el Rey Pelayo en el día de hoy. Está por ver si los pequeños del colegio podrán regresar mañana al centro.