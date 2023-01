Ana Castaño se propone liderar una lista única en las primarias de IU

Izquierda Unida comenzará mañana viernes su proceso para la presentación de candidaturas en Gijón para elegir al equipo y a su cabeza de lista de cara a las próximas elecciones municipales del mes de mayo. Pero no se esperan movimientos, según las fuentes consultadas, hasta la semana del 23 de enero. ¿El motivo? Casi todos en esta fuerza política quieren apurar los plazos (concluye el 27 de enero) al máximo para negociar una lista única y evitar así un proceso de primarias. La actual coordinadora local, Ana Castaño, será quien lidere ese proyecto, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA el pasado mes de noviembre, y sería una sorpresa mayúscula que existiera una lista alternativa, pero actualmente hay voces en IU que no cierran completamente la puerta a esa opción. De ahí que en la calle Lastres, donde está la sede de la formación, no quieran prisas que retrasen la ratificación de un candidato hasta finales de febrero.

La maquinaria para elegir una cabeza de lista de cara a los próximos comicios municipales comenzó una vez que el actual portavoz municipal, Aurelio Martín, compartiese con sus compañeros su intención de no repetir. Desde entonces, la exedil y actual coordinadora, Ana Castaño, se convirtió en la figura de consenso que cada día iba ganando más fuerza entre una militancia que hoy goza de "gran cohesión" en torno al mismo proyecto ideológico. La normativa interna obliga en IU a incluir junto a la cabeza de cartel un total de 14 nombres que irán en la candidatura, es decir, la mitad de lo que sería aproximadamente la lista electoral final de cara a las elecciones. En ese proceso se da por hecho que el número 1 será para Ana Castaño, pero el problema llega con la negociación para elegir al resto de personas y el orden. Por ahí surgen ahora las voces que optan por no dar por seguro que no habrá sorpresas. "Es muy poco probable", matizan. Pero la opción está encima de la mesa y es por ello que agotarán al máximo los plazos y así demorar el proceso. En coalición Además, hay que tener en cuenta que esa lista de 14 nombres no será definitiva, puesto que, como de todos es sabido, en IU aspiran a concurrir a las elecciones sumando a otras fuerzas de izquierdas al proyecto. Esa opción implicaría alternar en la candidatura a personas de otras formaciones. Sin olvidar que en IU también tienen la puerta abierta personas independientes, es decir, sin filiación política alguna. Sin perder esto de vista, el objetivo pasa por tener una sola lista.