Cabueñes celebra un ligero aumento de partos, con 1.210 bebés, tras años de caída

Aunque con una diferencia casi anecdótica, el Hospital de Cabueñes celebra el ligero repunte de nacimientos registrados en la ciudad a lo largo del año pasado. Vinieron al mundo un total de 1.210 bebés, seis más que los que se habían registrado en 2021, en un balance que denota también dos tendencias al alza: los partos gemelares y la edad media de las madres. La primera se concretó en 16 partos con gemelos, tres más que el año anterior, aunque desde Cabueñes creen que es un aumento "casual". La edad media, que pasa ahora de los 34 años, sí es una constante. "Es ya muy habitual asistir a partos de mujeres de más de 40 años", asegura Ángel Martínez, jefe del servicio de Ginecología del Hospital de Cabueñes.

El concejo llevaba alrededor de una década cerrando sus balances en negativo, con un goteo constante de cada vez menos niños nacidos en Cabueñes. Las matronas del hospital ya se habían hecho a la idea de que este año o el que viene se bajaría de la barrera psicológica de los 1.200 bebés. Por eso, aunque el personal reconoce que los 1.210 niños de este año no dista tanto de los 1.204 del 2021, Martínez lo celebra como un verdadero éxito. "Desde que yo estoy de jefe, desde 2017, fue bajando y bajando, y el personal me ha dicho que la cosa llevaba siendo así desde más o menos 2011. El simple hecho de no seguir bajando ya es motivo de celebración", aplaude.

La edad media de las madres se queda ahora en los 34,1 años, pero Martínez aclara que esta cifra es engañosa. Los casos anecdóticos de madres muy jóvenes (la de menor edad el año pasado tenía solo 16 años) contrasta con el cada vez más abultado número de madres que superan los 40 años. La mayor, el año pasado, tenía 49, uno más que la que había batido el "récord" el año anterior. "Por debajo de los 20 años no habremos atendido más de diez partos. Y por debajo de los 25, cosa de 70. Pocos, muy pocos", reconoce el jefe del servicio, que no obstante concreta que la edad, por sí misma, no es un riesgo para el embarazo. "Nos costó mucho asimilar eso a los ginecólogos, pero es así: hay mujeres de 22 años con más riesgo de tener problemas en su embarazo que una mujer sana de 40. Pero sí es llamativo esa subida", señala.

El repunte de partos gemelares, por su parte, no parece por ahora un dato significativo, porque con los últimos protocolos de reproducción asistida –cada vez más habituales precisamente por la edad cada vez mayor de las madres– se decretó la implantación de solo un embrión de cada vez. "Ya no suele deberse a eso, aunque cuando tenemos un parto de trillizos sí es casi siempre por técnicas ‘in vitro’. No tuvimos ninguno el año pasado", ahonda el jefe del servicio, que explica que ese cambio legislativo ha hecho que volumen de partos múltiples cayese notablemente. "Llego a haber muchísimo, como el 3 por ciento del total, pero hemos vuelto a cifras habituales", aclara.

Estos 1.210 niños, correspondientes a 1.195 partos, nacieron en su mayoría por parto vaginal, y solo el 17,69 por ciento mediante anestesia, una cifra similar a la de los últimos años. En cuanto a los partos naturales, más del 77 por ciento se produjeron con algún tipo de anestesia, ya sea local y general. El método más habitual es la epidural, que se emplea en unos ocho de cada diez casos cuando la madre solicita una analgesia. "Es el método más eficaz", reconoce Martínez, que explica que el llamado "gas de la risa" –que se comenzó a ofrecer a las madres a finales de 2018– se sigue usando pero "en general como medida transitoria" y como paso previo a la epidural. El tercio de madres restantes abogaron por un parto vaginal sin anestesia, y el hospital registró varios casos de embarazadas que notificaron su intención de dar a luz en casa. "Son casos anecdóticos", completa Martínez.