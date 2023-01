El joven que deambuló sin ropa por El Natahoyo golpeó a una mujer en la calle Toledo

El joven de 24 años que en la tarde noche del martes deambuló durante largo tiempo por las calles del barrio de El Natahoyo se recupera del trance sufrido que desembocó en su ingreso en el área de Psiquiatría del Hospital de Jove. Este individuo, que toma medicación habitualmente, echó a andar completamente desnudo, lo que motivó la intervención de la Policía Nacional después de que protagonizase un pequeño altercado en la calle Toledo, donde mantuvo un encontronazo con una trabajadora de la zona, a la que llegó a golpear. No consta denuncia al respecto y las diligencias se han archivado al tratarse de un paciente psiquiátrico.

La intervención policial, dentro de lo que se conoce como auxilios humanitarios que llevan a cabo los agentes de la Policía Nacional (en 2022, tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA, superaron las 600 actuaciones), se inició en la calle Toledo, pero no interceptaron al chico hasta la avenida de Galicia, a la altura del parque del Doctor Eguiburu, donde la calle Rosalía de Castro. El joven se mostraba "muy confuso" y no acertaba a dar las explicaciones que requerían los agentes. Finalmente, fue trasladado hasta la Comisaría de El Natahoyo porque lógicamente no llevaba documentación ni mostraba actitud colaborativa. Se le esposó por precaución y seguridad para los agentes y para él.

Ya en sede policial, y por medio de un familiar que informó de las circunstancias personales del chico, se dio aviso a una ambulancia y se trasladó al afectado hasta el Hospital de Jove, con un vehículo policial acompañándoles.