El concejal de Obras Públicas y Proyectos de Ciudad, Olmo Ron, ha valorado esta mañana el incidente en el colegio público Rey Pelayo donde se derrumbó el forjado del suelo de un aula de la planta baja. Un aula que ha quedado completamente inservible y que ha obligado a cancelar toda la actividad en el centro de la avenida Constitución como poco en el día de hoy. Está por ver si mañana los alumnos y los profesores pueden regresar a su día a día normal. El edil explicó que al incidente acudieron efectivos de la Policía Local, los Bomberos y técnicos de la concejalía de Obras Públicas, Urbanismo y del Principado de Asturias. Al lugar también acudió la consejera de Educación, Lydia Espina; la alcaldesa de Gijón, Ana González, el propio concejal Olmo Ron y la concejala de Educación, Natalia González. Ron anunció el gobierno local acaba de encargar un estudio para valorar la situación de la estructura de todo el colegio. "Los técnicos lo están revisando todo. Habrá un estudio que nos de la información de toda la estructura del centro educativo y lo tendremos en unas pocas semanas. Será una actuación conjunta entre el ayuntamiento y el Principado. Aquí hay un problema que hay que solucionar e iremos todos de la mano", aclaró.

El derrumbe del aula se produjo de madrugada. No había nadie en el colegio, así que solo hay daños materiales. El aula se encuentra ubicada en el linde del centro con el instituto Doña Jimena. Por ahora, como reconoció Ron, "imposibilita el uso de todas las aulas del centro". Los estudiantes del Rey Pelayo no acudieron ya esta mañana a clase tras conocer lo sucedido. "Los técnicos los están revisando todo", incidió el concejal, que aún no pudo ofrecer la causa por la cual cedió la estructura. Tampoco puede avanzar en estos momentos si el Rey Pelayo podrá volver a la normalidad mañana. Sobre la mesa está ya una posible reubicación de los pequeños del centro. "Colaboraremos entre las administraciones", dijo Ron cuando fue preguntado esta mañana por esta cuestión.