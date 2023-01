Un refugio en el colegio Asturias para los niños del Rey Pelayo

En los peores momentos, solidaridad. Ese es el mensaje que ha trascendido desde el colegio Asturias, que se encargó ayer de acoger de forma temporal a los pequeños del Rey Pelayo que acuden al programa de conciliación vespertina 11x12. En total, fueron ocho estudiantes, tanto de Educación Infantil como de Primaria, los que se entretuvieron ayer por la tarde jugando en el colegio del barrio del Polígono ante la atenta mirada de sus monitoras, cuatro chicas a las que aún ayer por la tarde les duraba el susto en el cuerpo. "Aún seguimos un poco nerviosas. Cuando nos enteramos de lo sucedido nos quedamos en shock", apuntaron Rebeca Rodríguez y Miriam López, las dos responsables del programa de conciliación del Rey Pelayo.

La jornada, dentro de las anómalas circunstancias, se desarrolló con completa normalidad en el colegio Asturias. El programa se trasladó a este centro público en el que también se cuenta con el 11x12. Los escolares de los dos centros convivieron sin problemas. Pasaron la tarde jugando a la pelota y corriendo de un lado para otro por el patio del centro, divirtiéndose con sus juegos de acá para allá. Sobre las seis y media de la tarde de ayer, comenzaron a llegar los padres y hermanos de estos menores para recogerles y llevarles a su casa. Hoy volverán a ir al colegio Asturias, hasta que sepan donde se les reubica.

Ndeye Dieye es una joven de 18 años que ayer acudió a recoger su hermano. Este pequeño era uno de los pocos que se encontraban en el colegio Rey Pelayo cuando acudieron los bomberos y la Policía Local a atender el colapso en la clase de tres años, que sucedió de madrugada, cuando no había nadie dentro. "Él no estaba asustado. Estaba con su profesora y me dijo que quería venir aquí", comentó esta joven. "Todo ha quedado en un susto, menos mal. Cuando vi a la policía y a los bomberos yo me llevé un buen susto. Me dije, madre mía qué habrá pasado aquí. Menos mal que, por suerte, no es grave", añadió Dieye.

Mouhamed Fall es otro joven de 20 años que ayer acudió de tarde a buscar a su hermana. "Menos mal que pasó todo de noche. Si hubiera pasado cuando había clase todo habría sido un desastre", explicó. Hakima Nafi es la madre de dos niñas y un niño que ayer estuvieron en el colegio Asturias. "Quedaron algo triste, porque lo normal para los niños es ir a su colegio de siempre. A ver si pronto todo mejora y podemos volver", señaló.

La de ayer también fue una jornada de muchísima actividad para Carla Gallego, la presidenta de la Asociación de madres y padres del colegio Rey Pelayo. Esta AMPA tiene mucha actividad a lo largo del curso y ayer sirvió de plataforma de coordinación para ayudar a informar a las familias del colegio de todo lo que había sucedido. "Ha sido un susto muy grande, pero lo que quiero es reiterar la alegría de que haya pasado como fue", explicó la mujer, en referencia a que el colapso del aula se produjo de noche, cuando el centro estaba desierto. "Ahora solo queda esperar por ver cómo se hace la reubicación. Cuando lo sepamos y cuando tengamos el informe ya veremos entonces si esto queda aquí o va a más", finalizó Gallego.