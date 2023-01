Rosario de Acuña, un legado de cien años

El primero de los actos del año para conmemorar el centenario de la muerte de Rosario de Acuña llegó ayer con la apertura de una exposición dedicada a la escritora, pensadora y articulista en el Antiguo Instituto, bajo el título "Vida y pensamiento feminista", organizada por el Forum de Política Feminista de Asturias. "Pretendemos que tenga una andadura, que de aquí pase a más espacios, que sea andariega como la mujer que representa, que sus valores se transmitan por los colegios y centros culturales", destacó María José Capellín, presidenta del colectivo.

La muestra incluye varios paneles en los que se recoge su vida, obra y pensamiento, así como un vídeo en el que se ofrecen testimonios sobre Rosario de Acuña. "La exposición son pinceladas, porque su vida es muy extensa", cuenta Dulce Gallego, otra de las impulsoras de este homenaje, que aporta dos anécdotas sobre sus primeros acercamientos a su figura. "Cuando iba caminando de niña con mi padre me decía que era su casa, que era una escritora de izquierdas que pensaba en los obreros, que era muy lista, pero no sabía mucho más de ella, salvo que vivía en el sitio más guapo de Gijón", apuntó. "Y la otra me lleva a Luis, el cura que me daba religión en el instituto, que la demonizaba diciendo que era una masona", añadió Gallego.

La exconcejala, además, destacó algunos aspectos de la vida de Rosario de Acuña: "Fue una de las pioneras del feminismo y una gran viajera que amaba Gijón y Asturias y que conoció España a fondo". Goretti Avello, directora general de Igualdad de Gijón, recalcó que la exposición "ofrece pinceladas muy certeras enmarcadas en la complejidad de su vida y obra", y añadió también, tras una presentación con una gran afluencia de público: "A Rosario de Acuña le habría gustado este encuentro y capacidad de movilización".

Entre los asistentes a la inauguración de ayer estuvieron la exalcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, y el portavoz municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Aurelio Martín. El siguiente acto programado sobre Rosario Acuña será el jueves de la próxima semana, a las 19.00 horas, con una charla en el Antiguo Instituto sobre su figura y su obra a cargo de dos expertos: Marta Fernández Morales y Macrino Fernández Riera.