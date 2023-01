Los alumnos del Rey Pelayo retomarán las clases el martes en la Escuelona y El Llano

Los colegios de la Escuelona y El Llano serán los encargados de acoger a los 200 alumnos y el claustro docente del Rey Pelayo mientras se gestiona el derrumbe parcial de una de sus aulas de Infantil, un incidente que sacudió a la comunidad educativa este jueves y que, aunque se produjo de madrugada, sin heridos, obliga a paralizar las clases ordinarias en su sede durante al menos tres o cuatro semanas, plazo que estima el Principado que será necesario para dar con un informe "exhaustivo" que certifique que el inmueble puede ser habitado y que aclare las causas del colapso. La Escuelona y El Llano, tal y como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA, eran los dos centros favoritos en la quiniela de Educación por su cercanía con el centro afectado, por su espacio disponible y por la buena disposición de sus directoras para reorganizarse y acoger a los niños. Finalmente, las clases se retomarán el martes y ubicarán en la Escuelona a los 83 alumnos de Infantil y de segundo y primer curso de Primaria y en El Llano a los 117 estudiantes de entre tercero y sexto de Primaria. "Se mantendrá el servicio de comedor y vamos a reforzar los gastos de funcionamiento para que todo pueda llevarse a cabo", destacó la consejera Lydia Espina, que pidió "dejar trabajar a los técnicos" y que se espera tener un primer informe inicial del edificio el próximo "lunes o martes".

La elección de los dos centros, además, "tiene sentido", según las familias del Rey Pelayo contactadas por este periódico. Más allá de por la cercanía, explican que la Escuelona "no queda nada lejos" de su colegio y que con El Llano "siempre hubo interés en estrechar las relaciones" porque la mayoría de alumnos de ambos centros acaban cursando juntos la Secundaria en el Doña Jimena. Así, los niños de sexto que compartan estas semanas espacios volverán a encontrarse el año que viene cuando comiencen la ESO. Espina destacó expresamente "la solidaridad" de la Escuelona y El Llano, aunque los centros le restan importancia: "La obligación de todo colegio público es que niños sigan escolarizados. Hay que entender que estamos ante una causa sobrevenida, que menos mal que no pasó nada y que cuando pasó no había nadie en el colegio, y ante eso la prioridad es garantizar la escolaridad de los niños. Nuestra obligación es prestar servicio", sostiene el personal de estos centros. Entienden, no obstante, que para algunas familias que vivan al otro lado de la avenida de la Constitución –y que estarían más cerca de centros como el de Laviada o Pumarín– el tiempo de desplazamiento va a ser ahora mayor, pero aclaran: "Nosotros teníamos sitio y, al menos, hemos logrado evitar que tengan que ir a un barrio más alejado. Era la mejor solución posible". Y añaden que La Escuelona ya acogió a niños de Infantil de La Serena y de Los Escolinos durante sus obras de reforma, por lo que el colegio "ya tiene experiencia" para poder tratar con los alumnos más pequeños.

También entiende la consejería de Espina que los dos centros escogidos cumplen con los requisitos de espacio y de cercanía. "La Escuelona está a 700 metros del Rey Pelayo, y El Llano, a 1,1 kilómetros", señaló. El Principado, consciente de que habrá familias con niños de distinta edad que ahora tendrán que ir a dos centros distintos, ha modificado parcialmente el horario de entrada de los niños a la Escuelona, que pasarán a entrar a las 9.10 horas, diez minutos más tarde.

Las direcciones de ambos centros y todos los claustros –se reunieron ayer telemáticamente para compartir estos datos– han acordado con el Rey Pelayo destinar el lunes a reubicar espacios y para que los nuevos docentes puedan ver sus instalaciones de trabajo con algo de margen. Mientras, Espina aclaró que el Principado correrá con los gastos del material que se haya visto afectado por el hundimiento del aula afectada "o de las que haya", en caso de que se detecten más zonas deterioradas. Ayer, aclaró, el centro se mantuvo cerrado, sin más visitas de técnicos por ahora, y espera tener en días el primer informe provisional. "Lo fundamental es garantizar la seguridad del alumnado; hemos reaccionado rápido", destacó.

El derrumbe en el Rey Pelayo afectó al suelo de un aula de Infantil, que se desplomó poco más de un metro hasta la cámara de aire soterrada del edificio. El complejo, edificado en 1968, está a la espera de fondos europeos para modernizarse, aunque el gobierno local desvincula este proyecto del derrumbe y asegura que el colegio estaba al día de sus inspecciones, con la última realizada en 2020.

Mientras prosiguen las labores de los técnicos, y aunque en general se entiende que lo ocurrido en el Rey Pelayo pudo ser un incidente «aislado», los directores y las asociaciones de familias de algunos de los colegios más antiguos de la ciudad se preguntan ahora cuál es el protocolo habitual de inspecciones «a fondo» en los edificios con el primer aniversario del derrumbe del San Vicente aún en su memoria. Un contrato menor recientemente ejecutado por el Ayuntamiento ha hecho un repaso en ocho de estos colegios –entre los que no se encontraba el Rey Pelayo– hace apenas unos meses, pero sus responsables no saben si ellos pueden pedir nuevas revisiones ni si deben dirigirse para ello al Ayuntamiento o al Principado. «Este tipo de cosas dan que pensar y quizás no estaría mal garantizar una revisión general del estado de los centros», comenta Matilde Prieto, directora del Príncipe de Asturias.

El de Prieto es otro de los centros que no se incluyeron en esa barrida de inspecciones. Su edificio data de 1968, como el Rey Pelayo, y ni a la actual dirección ni a la anterior les consta que se haya hecho una revisión general del inmueble en la última década. Entiende que la competencia debería ser del Principado. «El Ayuntamiento lleva el mantenimiento y todos los años a principio de curso pedimos algunas cosas que veamos necesarias y suelen ser atendidas, pero para lo que es la estructura del propio edificio entendemos que tendríamos que hablar con la consejería, y quizás ahora sea el momento de plantearlo», señala.

Otros colegios antiguos sí han sido revisados recientemente a raíz del contrato del Ayuntamiento ejecutado el año pasado. Son estos: Alfonso Camín, Cabueñes, Federico García Lorca, Honesto Batalón, Miguel de Cervantes, Pinzales, Pumarín y Jove. Esas revisiones, según sus directores, fueron «exhaustivas» y se saldaron sin incidencias. Geles García, quien durante años fue directora hasta que presentó su dimisión el pasado octubre, era aún directora cuando el inspector visitó su colegio. «Y se miró absolutamente todo, a fondo. Subió al tejado y revisó todos los espacios por si había alguna grieta. En ese momento me dijo que no apreciaba nada llamativo, pero yo en los once años que llevo en el colegio no recuerdo una revisión así de exhaustiva», aplaude la docente, que tilda de «preocupante» lo acontecido en el Rey Pelayo: «Cualquier derrumbe en un centro es inquietante. Fue una gran suerte que estuviese vacío».

Pilar Jiménez, directora del Pinzales, también confirma la inspección reciente a su centro, de dimensiones más pequeñas. «Con nosotros no tardó tanto porque no había tanto que ver», bromea. Ella dice haberse quedado «tranquila» tras una inspección que se saldó también sin hallazgos preocupantes. A su juicio, y siempre que se mantengan un mantenimiento correcto y revisiones frecuentes, los colegios antiguos (el suyo data de 1938) pueden ser, en realidad, una fortaleza. «Este tipo de centros son bastante sólidos. Eso no quita que puedan surgir problemas anecdóticos, a la vista está que sí, pero son estructuras que se mantienen en buen estado durante mucho tiempo, son edificios rígidos. El técnico nos dijo que estaba todo bien», defiende.

Que el Rey Pelayo y el Príncipe de Asturias se hayan quedado fuera de esta parrilla de revisiones, no obstante, no significa que no hayan sido visitados por técnicos. Ambos centros aspiran a fondos europeos para distintas reformas –también la Escuelona, con un edificio principal que data de 1965 y parte de uno más antiguo que se conserva desde 1932, y este colegio tampoco se incluyó en las inspecciones de 2022– y, por lo tanto, han recibido visitas técnicas, aunque, según sus profesores, «más con la idea de proyectar esas futuras reformas que para estudiar toda la estructura del edificio». La consejera Lydia Espina, por su parte, señaló que el mantenimiento de los colegios corresponde al Ayuntamiento y que su equipo «visita constantemente todos los centros de Asturias».