Carmen del Valle vuelve al Jovellanos

"Volver a casa me emociona, mi sitio en el mundo es Asturias, pero le tengo mucho respeto al Jovellanos, es uno de los teatros más preciosos y con una de las mejores programaciones de España". La actriz asturiana Carmen del Valle forma parte del reparto de la obra "Noche de Reyes", de William Shakespeare, que se representará esta tarde a las 20.30 horas en el teatro Jovellanos. Será por medio de una versión de Álvaro Tato y Helena Pimenta, en la que la actriz asturiana desempeñará el papel de Olivia.

Su regreso a Gijón es todavía más especial si cabe, ya que no ha actuado desde hace un lustro, cuando representó "Alta seducción" junto a Arturo Fernández. "La última vez que estuve en el teatro fue en su capilla ardiente, sé que tiene un homenaje en un palco, y estoy muy emocionada de volver. Es un trago que tengo que pasar, me voy a emocionar seguro muchísimo, me volverán grandes recuerdos", indica Del Valle, antes de ahondar en la figura de Arturo Fernández: "Es de esas personas que te dejan mucha huella, tenía una personalidad mayúscula, un gran sentido del humor, tanta vitalidad, que te contagiaba muchísimo, que lo echamos de menos todo de él. Es de esas personas que siempre estarán vivas, él decía que se iba a quedar, y lo notamos que se ha quedado presente".

La obra en la que participará en el reparto esta tarde Carmen del Valle es, "Noche de Reyes", es un trabajo de madurez de William Shakespeare, según detalla la actriz. "Ha cogido lo mejor de cada obra suya, incluso hay algunos personajes como el buzón que tiene mucho de otras tragedias como ‘Rey Lear’. Y aparte cada cosa que se dice está cargada de sabiduría, son sentencias impresionantes, maravillosas, además de que el drama y el jugo teatral tienen una gran riqueza", explica Del Valle.

La adaptación, con un tono carnavalesco, permite a los personajes desarrollan su locura y emociones, y conseguir una atmósfera única. "Se ha llevado esta adaptación a la compresión, porque Shakespeare utiliza muchos dobles sentidos. Los autores de esta versión han situado la obra en un espacio maravilloso", comenta.

Para Carmen del Valle sumergirse en una obra de William Shakespeare tiene un trasfondo también especial. "Debuté haciendo ‘Como gustéis’ y ‘Romeo y Julieta’ en Valencia, pero no había vuelto a tocar a Shakespeare hasta ahora. Estaba muy ilusionada al inicio de este proyecto y lo estoy disfrutando un montón", comenta.