"En general, creo que este gobierno local ha acertado en todo lo que se ha hecho"

La salida de Olmo Ron implica la llegada al Ayuntamiento de María Caunedo Fernández (Gijón, 1981), técnico superior de Información y Comercialización que formó parte de la última candidatura de Iván Fernández Ardura cuando éste perdió el proceso contra Monchu García a la secretaría general. Nacida en el barrio de Laviada y vecina de El Llano desde hace muchos años se ha dedicado siempre al turismo relacionado con el arte y la cultura y, desde hace poco más de un año, trabajaba en esas lides en el Niemeyer de Avilés y, esporádicamente, en la Universidad Laboral. Caunedo asume con «responsabilidad» el cargo de concejala.

–¿Sabe ya qué área municipal va a asumir?

–No puedo decir nada, porque ni siquiera lo sé. No tengo conocimiento ninguno. No depende de mí, ni mucho menos voy a decir yo a nadie lo que tiene que hacer. Sí que es cierto que, además de mi formación académica o de mi experiencia profesional, estoy muy vinculada a los idiomas, algo que creo es muy importante para desempeñar cualquier tipo de profesión.

–¿Cómo afronta el reto?

–La primera palabra que me viene a la cabeza es responsabilidad. En mi vida, tanto en lo profesional como en lo laboral, y también ahora en política, antes de tomar la decisión de aceptar cualquier tipo de propuesta soy muy de hacer lista de pros y contras. Y, cuando lo acepto, lo hago con todas las consecuencias. Formar parte de un gobierno de mi ciudad, para mi la más bonita del mundo, que además tiene 270.000 habitantes cada uno con sus problemáticas y situaciones personales, la palabra que lo define es responsabilidad.

–¿Qué destaca de las actuaciones de los miembros del gobierno local que ahora van a ser sus compañeros?

–Cada uno de ellos tiene un perfil muy diferente y eso hace que el equipo de gobierno sea muy rico. Ha sido muy acertado las competencias que se les ha dado a cada uno, y creo que es gente que, independientemente de su experiencia o no en un cargo público, todo lo que han hecho ha sido con corazón y el convencimiento de que lo que hacía era lo mejor para Gijon y la gente de Gijon. En general, creo que se ha acertado con todo lo que se ha hecho. Y, además, pandemia mediante. Esa gestión tiene un valor increíble.

–A este mandato le queda muy poco tiempo. ¿Le gustaría volver a ir en la lista?

–Vuelvo a no ser original, pero es que no depende de mí. Depende de otras muchas personas en las que yo no tengo ningún tipo de toma de decisión.

–¿Desde cuándo lleva afiliada al PSOE?

–Desde 2009. No vengo de una familia de militantes, como puede ser el caso de otra gente, pero en mi casa siempre se respiró socialismo. Desde pequeña me atraía este mundo de la política, y fue cuando estábamos en plena crisis económica. Cuando se produjo la caída de Lehman Brothers, me pareció muy injusto que le echasen la culpa de lo que pasaba a José Luis Rodríguez Zapatero. Muy injusto. Eso fue como un golpe que me dijo que no debía ir solo a votar, sino a formar parte.

–¿Qué es lo que más le gusta de Gijón?

–Nací en Laviada, pero en la zona próxima al Humedal, entonces me he criado mucho en el centro, en Begoña. Pero hace muchos años que vivo en El Llano y descubrí que el mundo de los barrios es un mundo riquísimo. Me cuesta escoger. Soy feliz bajando a dar un paseo por la playa de San Lorenzo, tirándome en la Cuesta del Cholo a tomar una botella de sidra o perderme paseando por Cimadevilla, pero creo que los barrios tienen una riqueza que probablemente el Centro no tiene.