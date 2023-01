Un "gran susto" del que aprender

"Se quedó en un gran susto, pero fue un aviso que hay que tener en cuenta". Las familias del Rey Pelayo, aunque celebran que el Principado haya reaccionado rápido para reubicar a los alumnos, entienden que el derrumbe parcial de su colegio debe "servir de lección" para garantizar una revisión periódica de edificios como el suyo. Dicen tener una "confianza total" con la dirección del centro y en su claustro, y saben que el colegio solicita siempre pequeñas reformas que se van viendo necesarias. "El centro hace lo que puede con el presupuesto anual que se le da, que siempre podría ser más", explica Miguel Ángel Rodríguez, uno de los padres de la comunidad educativa. "Viendo que pasó algo así estando el centro vacío, esta semana nos ha tocado una especie de lotería", completa Silvia González, otra madre de la red de familias.

La otra gran preocupación de las familias es si habrá alguna previsión de revisar la estructura del Doña Jimena, aunque visiblemente no se ha visto afectada ni aparece grieta alguna. "Pero el edificio es más o menos de la misma época y comparten pared", recuerda González, madre de una alumna de 6.º de Primaria y de otra estudiante que ya cursa sus estudios en el instituto. "Lo que todos tenemos claro es que no queremos volver hasta que no haya absolutas garantías", añade. Mientras avanzan estos estudios, no obstante, el realojo en La Escuelona y El Llano no ha causado apenas críticas entre las familias, que llevan estas últimas horas en constante contacto por mensajería. "A mí es como si me hubiesen leído el pensamiento", reconoce Amparo Arias, madre de la pequeña Ainhoa López, de nueve años, que cursa 4.º de Primaria y que lanza muchas ideas a los técnicos y al Principado: "Tendrían que renovar el suelo del patio y limpiar las canchas, y recoger un poco el teatro. La sala de laboratorio lleva años cerrada y hay redes en los aleros", explica. Los padres confirman este extremo y calculan que esas redes, que se colocaron tras la caída de algunos cascotes, llevan "al menos un par de cursos" instaladas. "Que no estará relacionado con lo que pasó, pero sí transmite cierta desidia de las autoridades", considera González.

Un cole "acogedor"

Cuando Patricia Blanco matriculó en el Rey Pelayo hace ahora un par de cursos a su pequeño Adrián Rodríguez, de nueve años, lo hizo porque se acababa de mudar a la zona y este centro le quedaba cerca. Se enteró, después, de que este centro tiene "mucha fama" de tener un buen protocolo para la atención de alumnos con necesidades educativas especiales. Y Adrián, que tiene autismo, pudo así retomar sus clases con la ayuda constante de un pedagogo terapéutico y de una docente experta en audición y lenguaje que supervisan sus estudios. "Ya he hecho varios amigos", presume el niño, para quien ahora el realojo sí supondrá algo más de trastorno. "Es muy fiel a sus rutinas y este tipo de cambios, que se suman a los de la mudanza, son duros", reconoce la madre, que sin embargo prefiere quedarse con la "suerte exagerada" que se ha vivido este jueves en el Rey Pelayo.