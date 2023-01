La mayoría de médicos eventuales de la ciudad amenazan con dimitir a finales de este mes

Vuelven las tensiones a la atención primaria. Un grupo de 38 de los 52 médicos eventuales –sin plaza fija– de Gijón acaban de remitir a la Consejería de Salud una carta en la que alertan de que, si no mejoran sus condiciones laborales, no renovarán su próximo contrato y dejarán de trabajar en el área sanitaria a partir del día 31 de este mes. El Sespa, a nivel regional, está gestionando los nuevos contratos a sanitarios para eliminar esta figura de eventual y apostar por puestos interinos que ofrezcan un periodo de trabajo más largo y estable –los de ahora eran anuales–, pero esas negociaciones a día de hoy no están dando sus frutos en Gijón por la letra pequeña. "En general, lo que nos ofrecen es trabajar más horas por menos dinero", señalan los sanitarios, que esperan que el Principado reconduzca la situación en los próximos días.

El grupo afectado entiende que este cambio organizativo para suprimir la eventualidad debería aprovecharse para acortar las diferencias respecto a fijos e interinos. "Ellos tienen una consulta fija de mañana, tres tardes de guardia al mes y ningún fin de semana", aclaran los implicados, que explican así su situación: "Nosotros cubrimos consultas libres de mañanas, de bajas y vacaciones, así como en muchas ocasiones plazas vacías que deberían haber sido una interinidad". "No tenemos derecho alguno ni horario fijo, y muchos compañeros han llegado a la jubilación con esas condiciones", añaden. Señalan que para las condiciones de esos nuevos contratos "casi no ha habido negociación" y que se incluyen medidas como realizar guardias de 17 o 24 horas, "inasumibles e insalubres dada la carga de trabajo", y exigen limitar estos turnos al máximo habitual de 12 horas. Piden, también, que cada fichaje se limite a una zona básica de salud, para evitar esos desplazamientos constantes a largo de todo el área sanitaria, y reprochan que se les "obligue" a trabajar 180 horas al mes. "Y las tardes realizadas no las pagan mes a mes, sino a finales de año", añaden. Los facultativos reprochan también la "sobrecarga" de trabajo en sus turnos y "las diferencias bestiales" de salario respecto a otras comunidades. "La falta de profesionales se debe claramente a la precariedad y las malas condiciones", aseguran. Y explican que, aunque suponen que estas condiciones son las mismas que médicos eventuales de toda la región, entienden que la "especial sobrecarga de trabajo" en Gijón les hace ser los primeros en plantarse ante el Sespa y que podrían desplazarse a otra área sanitaria con menor tarea. Y adelantan que han escuchado quejas similares de compañeras enfermeras de la ciudad.