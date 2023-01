"El mejor modelo de participación es que los compromisos se cumplan"

Manuel Cañete Pantoja es el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón, la entidad que ha impulsado el plante vecinal a los consejos de Distritos. Ello ha generado una nueva crisis política relacionada con el modelo de participación de la ciudad. Una más.

–La Alcaldesa calificó su salida de "alucinante". ¿Qué valoración hace de lo sucedido?

–El enojo es nuestro. Se nos dijo en el Consejo Social que nuestra utilidad como instrumentos de debate es casi ninguna. Preguntamos qué presupuesto iba a haber y no solo se nos confirmó que no iba a haber ninguna partida, sino que reconocieron que el grado de ejecución de las obras del 2022 es muy bajo. ¿Entonces, para qué sirven los consejos?

–Pues eso le pregunto ahora.

–Hay una ley para regularlos. Deben servir para profundizar en la democracia. La Alcaldesa deja caer que están anticuados y hay que renovarlos. ¡Pero si eso lo propusimos ya al anterior equipo de gobierno! También lo hicimos al comienzo del mandato, en la primera reunión que tuvimos con ellos.

–Sí, pero se marchan a raíz del Consejo Social. El gobierno dice que la información que pedían se les iba a dar precisamente en los consejos ¿Su decisión no tendría que haber llegado tras estos?

–No, porque en los consejos solo se cubre el expediente. Hay una obligación. Presentar al Consejo Social y a los Distritos el borrador del presupuesto. Podíamos haber ido, sí. Pero nuestra decisión viene por un agotamiento. Si ellos reconocen que no se cumplen las inversiones previstas, tendrán que entender que ir a unos estamentos vacíos y sin sentido es cansado. Es la misma decisión que tomamos con Foro en 2017. El modelo se agota porque no hay interés en que se cumpla.

–La Alcaldesa dice que se equivocan.

–¿Cuál es el error? Pedimos en septiembre por registro un informe para conocer el grado de ejecución de las obras. No hubo respuesta. Es la prueba de que no se estaba haciendo ninguna. No cometemos ningún error. El error es que hay una ley que mandata constituir los Distritos y un reglamento del Ayuntamiento, en su día pionero, que nos dota de unas potestades que no se están cumpliendo.

–Se quejan de que el presupuesto es cerrado, pero las obras que no se están haciendo son las que proponen las asociaciones. ¿En qué quedamos?

–El debate es otro. Es si los Distritos tienen o no contenido y si sirven para algo en el modelo de participación. El presupuesto de Gijón se hace en Gijón. Lo digo porque está la frase de que en los Distritos se gasta todo. Claro, dónde se va a gastar. El problema es dotar de sentido a los organismos que creamos. Si la participación se basa en informar, pues que manden un PDF o que se lo manden a la prensa, que la leemos todos.

–¿A qué se refiere con dotarlos de contenido?

–Los artículos 8 y 12 del reglamento determinan cómo se estructuran y cómo se participa. El proyecto de borrador de los presupuestos tiene que ir a los Distritos con tiempo suficiente para conocerlo y poder proponer. Eso no se hace. Aquí no estamos solo los vecinos. Están los partidos y otras entidades. Pedimos respeto, porque ir a estos organismos lleva tiempo y, aunque tengamos compromiso social, no vivimos de esto.

–O sea, piden incidir en el borrador de presupuestos.

–Queremos hablar de la ciudad. Cuadrar números es complicado y lo sabemos. Hay partidas presupuestarias para cada servicio y queremos saber de ellas y aportar ideas. No somos gente que dilapida el dinero. Tras la crisis de 2008, la FAV pidió en 2012 desviar el dinero de Distritos a ayudas sociales, pero se rechazó. Somos gente de ciudad y racionales. Vuelvo a esos artículos. El 12 dice que hay que dotar a los Distritos del 2 por ciento del presupuesto para su gestión. Cuando dicen que no hay euros para Distritos dicen que les da igual lo que está escrito.

–La Alcaldesa le lanzó un recado por su "veteranía". ¿Se dio por aludido?

–Hay gente joven en la FAV. Tenemos de todo. El anterior presidente apenas tenía 30 años. La Alcaldesa también lleva muchos años en política y nuestros representantes políticos no están para tirar voladores en cuanto a juventud. Hay algunos concejales, como Aurelio Martín, que se van a jubilar, y Floro, por ejemplo, ya lo está. ¿Cuál es el problema? Los jóvenes no van a la política porque no se sienten partícipes.

–¿Qué saben de la reforma en la participación y de la Agenda 2030?

–Nos dijeron que iba a ser antes del final del mandato. Está terminado y no hay nada. Creo que ni ellos, ni nadie en Gijón, sabe qué es la Agenda 2030. Desde luego, no tendría que ser para hablar de participación y menos para ralentizarla. Pedimos nuevas fórmulas, que se pueda votar, hacer referéndums en cosas esenciales de la ciudad. Pero, sobre todo, que los compromisos se cumplan. No hay mejor modelo que ese.

–Cambiando de tema. Se acercan las elecciones. ¿Le ha llamado algún partido?

–Alguno, pero he dicho que no para cumplir el mandato de la Federación Vecinal.

–Tienen a la vuelta de la esquina el Festival de Solidaridad.

–Sí, tenemos buenas expectativas. Ya hemos tenido una reunión con Adansi, a los que queremos poner en valor. Estamos con la venta de entradas para donar una parte a ellos. Estamos agradecidos a todos los artistas. El programa es atractivo y queremos que sea corto pero ameno.