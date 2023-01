Premio a la pasión y creatividad navideña

Con el ambiente de siempre, incluso con una mayor presencia de público, pero con ese sentimiento de que la Navidad y la celebración como se conocía ha vuelto. La Asociación Belenista de Gijón celebró ayer en el Antiguo Instituto el acto por el que entrega sus distinciones, que sirve como cierre al periodo navideño. El salón de actos se llenó por completo para la entrega de las distinciones especiales, las de los colegios y parroquias, y la imposición de los pins a los nuevos socios.

El reconocimiento especial del Trofeo Gelos se le entregó a la Fundación Alvargonzález, que recogieron Ramón y Cecilia Alvargonzález. Mientras que los galardones de Belenista Ejemplar fueron para Beatriz Alvargonzález y Carmen Bernardo. Además, el de colaborador especial se le dio a José Manuel Díaz; y el de la Ruta de los Belenes se le otorgó a Marta Calviño.

"Estamos muy contentos de poder recuperar la celebración como la hacíamos siempre, con este acto más lleno que nunca", relató Plácida Novoa, presidenta de la Asociación Belenista. "La pandemia lejos de alejar la tradición la ha fortalecido. El espaldarazo que nos dieron con la declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial va a dar mucho fruto", añadió Novoa, que lleva once años al frente de la asociación y que seguirá al frente hasta 2025. "Ahí no creo que me presente de nuevo", indicó, para añadir después su satisfacción por ver que la tradición pasa de generación en generación: "Hay cosas de niños superoriginales, es una de las cosas que más nos gustan, que se vaya heredando la tradición".

Novoa lo deja en 2025

Al inicio del acto se proyectó un vídeo que resumió parte de los belenes creados en esta edición. Después se pasó a entregar las menciones de honor y los premios en las diferentes categorías. En la de parroquias fueron distinguidas, en este orden, San Emiliano de Vega, San Melchor y San Julián de Lavandera. Los premios destinados a otras entidades, patrocinados por la Fundación Alvargonzález, recayeron en primer lugar para la Casa de León en Asturias, y a continuación completaron los tres primeros puestos Charcutería Entrepeñas y Restaurante La Llosa. Y aquí el premio especial por el conjunto de realización y perseverancia fue para el Centro Ocupacional Ángel de la Guarda (Aspace). En el apartado destinado a las familias fue para Faustino Álvarez Argüelles en primer lugar, en segundo para Ángel Busto y José Cuervo, y en tercero para Adrián Corral.

En cuanto a los reconocimientos a los escolares, el Colegio Evaristo Valle tuvo el primer reconocimiento, seguido del Colegio Virgen Reina y del Colegio Público de Educación Infantil Gloria Fuertes. En este apartado, además, se distinguieron a otros dos centros con menciones especiales: al Virgen Mediadora en la categoría de Belén Hebreo; y al Severo Ochoa por su creación como el belén más original.